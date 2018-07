von Sandra Häusler

Meßkirch – Die Veranstalter Stadt Meßkirch, Flüchtlingshilfe Meßkirch und Caritasverband Sigmaringen hatten über die Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch zur Informationsveranstaltung "Flüchtlingspotentiale in Arbeit und Ausbildung" eingeladen und so saßen viele Unternehmer sowie Firmenverantwortliche in den Zuhörerreihen. Integrationsmanagerin Sanja Mühlhauser vom Caritasverband Sigmaringen und Integrationsbeauftragte Martina Eisele, die seit 1. April 2018 jeweils zu 50 Prozent bei der Stadt Meßkirch und der Gemeinde Ostrach Integrationsarbeit leistet, freuten sich über die große Resonanz.

Anna-Maria Merz, Wirtschaftsförderin der Stadt Meßkirch, vertrat Bürgermeister Arne Zwick. Sie dankte allen Initiatoren und Mitwirkenden und unterstrich: "Die Arbeitsmarktintegration ist eine Kernaufgabe, die zur Integration erforderlich ist. Integration kann nur über die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gelingen." Die Arbeitsmarktintegration biete die Möglichkeit, den Fachkräftemangel durch die neuen Potenziale und Perspektiven zu decken, so Merz.

Türen der Caritas für alle offen

Sanja Mühlhauser, seit 2015 in der Flüchtlingssozialarbeit tätig, unterstützt seit 1. Januar 2018 als Integrationsmanagerin in erster Linie Menschen in der kommunalen Anschlussunterbringung in Meßkirch, Leibertingen, Sauldorf und Wald. Die Türen der Caritas sind auch für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften offen. Sie arbeitet eng mit der Integrationsbeauftragten zusammen. Mühlhauser schilderte ihre Aufgaben und die Stationen eines Asylbewerbers von der Erstaufnahme bis zur kommunalen Anschlussunterbringung in den Gemeinden.

Bereits mehrere Geflüchtete konnten erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt werden (vorne von links): Sidi Foafana aus Gambia, Inam Anjum aus Pakistan, Stefanie Alber-Offner, Martina Eisele, Gernot Fischer. Hinten von links: Sanja Mühlhauser, Mechthild Grau, Imad Ahmad Al Mohamad aus Syrien, Eberhard Samtner, Hartmut Steffeck und Stefanie Oehrle. | Bild: Sandra Häusler

Ausführlich und sehr detailliert ging Stefanie Oehrle, Integrationsberaterin und Migrationsbeauftragte der Agentur für Arbeit aus Sigmaringen, auf die Beschäftigung und Ausbildung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ein. Der größte Schlüssel zur Integration und Beschäftigung von Migranten sei die Sprache, sagte Oehrle. Die Bundesagentur für Arbeit wird – je nach Herkunftsland und dem jeweiligen Aufenthaltsstatus – von der Ausländerbehörde zur Prüfung der Beschäftigungsbedingungen eingeschalten, um die Beschäftigungsbedingungen für Migranten aus Drittstaaten zu prüfen. Sie appellierte an die Unternehmer, im Vorfeld Rat und Unterstützung bei der Agentur für Arbeit einzuholen und Ihre Beschäftigungsangebote dort zu melden. Sie ging auf die Vorgehensweise für Arbeitgeber bei der Einstellung einer konkreten Person zur Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Ausbildung ein. Auch gab sie Auskunft zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Ausbildungsförderung und Sprachförderung.

Vermittlung im ganzen Landkreis

Eberhard Samtner vermittelt seit rund zweieinhalb Jahren landkreisweit im Landkreis Sigmaringen zwischen Geflüchteten und Unternehmern. Dabei unterstützt er beide Seiten zusätzlich beim Stellen von Anträgen und Behördengängen. "Von den circa 75 Personen, die ich in den vergangenen zweieinhalb Jahren betreut habe, konnte circa ein Drittel dauerhaft vermittelt werden." Er sieht in stationären Betrieben und speziell im Handwerk einen Teil der Lösung, geflüchteten Menschen einen Arbeitsplatz anzubieten. Samtner ging auf seine Dienstleistung und Begleitung ein und nannte etliche regionale Unternehmen als Referenzen.

Aus ihren positiven Erfahrungen mit der Einstellung von Geflüchteten im Betrieb berichteten Stefanie Alber-Offner von Treppenbau Alber in Meßkirch und Hartmut Steffeck, Leiter der Fertigungssteuerung Tegometall Lagertechnik GmbH, Standort Sauldorf. Auf die Anfrage von Mathias Bank, Geschäftsführer des Meßkircher Softwarehauses repalogic, nach der Vermittlung eines Informatikers konnten sowohl Sanja Mühlhauser als auch Eberhard Samtner dem Geschäftsmann sofort zwei mögliche Kandidaten nennen.

Infos und Ansprechpartner Die Integration von Migranten und Geflüchteten aus Drittstaaten auf dem Arbeitsmarkt ist sehr vielschichtig und komplex. Das Herkunftsland und der Aufenthaltsstatus entscheiden über die Vermittlungsmöglichkeiten und erforderliche Schritte. So ist in erster Linie bei Asylbewerbern und Geduldeten vor Erwerbstätigkeit oder Praktika (auch Probearbeit) die Zustimmung der Ausländerbehörde oder der Arbeitsagentur erforderlich. Jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Oft müssen dazu mehrere Behörden ins Boot geholt werden. Unternehmer können sich bei der Agentur für Arbeit melden, um Unterstützung bei der Besetzung von freien Stellen sowie der Einstellung von Asylbewerbern zu erhalten.

Integrationsbeauftragte ist Martina Eisele, erreichbar Montag und Dienstag, Telefon 0 75 75/2 06 64, E-Mail martina.eisele@messkirch.de, Bürgersprechstunde Dienstag, 9 bis 12 Uhr, sowie nach Vereinbarung, Hauptstraße 25-27, Erdgeschoss, 88605 Meßkirch

Integrationsmanagerin ist Sanja Mühlhauser, Caritasverband Sigmaringen, Sozialdienst für Flüchtlinge in den Gemeinden, Telefon 07575/9263-095, Mobil 01 51/55 06 35 49, E-Mail sanja.muehlhauser@caritas-sigmaringen.de

Eberhard Samtner, Diplom-Ingenieur (FH), vermittelt ehrenamtlich zugereiste Menschen in Beschäftigungsverhältnisse landkreisweit im Landkreis Sigmaringen, E-Mail e.samtner@gmx.de.

Bundesagentur für Arbeit, Stefanie Oehrle, Integrationsberaterin und Migrationsbeauftragte, Gartenstraße 12, 72488 Sigmaringen, 0 75 71/72 04 73, E-Mail balingen.zuwanderung@arbeitsagentur.de.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein