Fast alle Dinge, die uns in unserer Lebenswelt umgeben, lassen sich als digitale Daten und Funktionen darstellen. In der Programmiersprache nennt man das Äquivalent eines Gegenstandes Source Code. Diesen nimmt die Künstlerin Carola Riester als Basis für ein interaktives Kunstprojekt in der Firma Bix in Meßkirch. Sie ermuntert dort in einem halben Jahr, am 24. Januar um 19 Uhr, jeden Interessierten, auch ohne jegliche Vorkenntnisse, spielerisch mit den Daten umzugehen, die uns tagtäglich umgeben, die jedoch nicht sichtbar sind.

Virtuelle Realität soll sichtbar werden

„Mit der Aktion möchte ich die virtuelle Realität konkret sichtbar machen, aber in einem spielerischen Kontext“, erklärt Carola Riester. Die Veranstaltung ist eingebettet im Programm des kreisweiten Kulturschwerpunkts „Handwerk und Industrie“ und wird vom Kreiskulturforum veranstaltet. Der ursprüngliche Ansatz der Künstlerin habe darin bestanden, vom heutigen Handwerk auszugehen.

Wahl fiel aus zwei Gründen auf Bix

Die Firma Bix hält sie aus zwei Gründen geeignet, um ihr Projekt zu realisieren. Zum einen handle es sich um einen ursprünglich klassischen Handwerksbetrieb, der sich zu einem modernen Unternehmen entwickelt habe, in dem mittlerweile die junge Generation nachgerückt ist. Zum anderen spiele in der Sparte der Lackierung der Sinn für Farben, Design und Ästhetik eine große Rolle.

Susanne Bix: könnte Entwicklung im Handwerk aufzeigen

„Ich bin dankbar, dass Frau Riester auf uns zukam“, ist Susanne Bix begeistert vom Projekt, das die Entwicklung im Handwerk aufzeigen könne. Die Zeit der manuell geführten Spritzpistole sei schon längst vorbei und von modernster Technik abgelöst worden. Und es seien gerade diese Art mittelständische Unternehmen, die das Gewerbe in Meßkirch und Umgebung ausmachten.

Kreative Auseinandersetzung mit digitaler Realität

Der geplante Abend der Kunst, oder auch industrial.art.coding/night genannt, soll Menschen dazu animieren, sich mit der digitalen Realität kreativ und spielerisch auseinanderzusetzen. „Dabei spielt der Mensch eine wichtige Rolle“, erklärt Riester, denn er habe sowohl eine analoge Identität als auch unter Umständen mehrere virtuelle in den Social Media, in Computerspielen und Ähnlichem.

Ergebnis kommt an Fenster des Bix-Konferenzraums

In einem stressfreien Rahmen werde ein Produkt entstehen, das an die Fenster des Konferenzraums der Firma Bix angebracht werde. „Keiner muss genau wissen, was ein Source-Code ist“, versucht die Künstlerin, die Angst vor dem Projekt zu nehmen. Es solle ein lockerer Abend werden mit einer Art „kollektiver Bastelarbeit“. Jeder könne dabei seine eigene Vorstellung von Verknüpfungen und Vernetzungen zum Thema machen und die digitale Welt hinter der Erlebenswelt reflektieren.