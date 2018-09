Bürgermeister Arne Zwick hat gestern im ersten Wahlgang einen Sieg errungen, denn mit seiner Stimmenzahl erübrigt sich die Notwendigkeit eines zweiten Wahlgangs. Das ist gut. Für seine Herausforderin Anna Cisek bedeutet ihr Ergebnis von fast 30 Prozent der Stimmen jedoch mehr als einen Achtungserfolg.

Meßkirch Bürgermeisterwahl: Arne Zwick gewinnt mit 70,1 Prozent der Stimmen

Das sollte dem neuen und alten Bürgermeister zu denken geben. Obgleich es sich um einen sehr ruhigen Wahlkampf ohne laute Diskussionen und Spitzen gehandelt hat, hat die Tatsache, dass es eine Herausforderin gab, auch dazu beigetragen, die Wahlbeteiligung nach oben zu treiben. Gingen vor acht Jahren so nur rund 32 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl, waren es gestern 46 Prozent.

Die Meßkircher senden so ein Signal in die Region: Ihnen liegt viel an der Zukunft ihrer Stadt. Dafür, dass die Wahlbeteiligung auf diesen Stand kam, hatte indes auch das attraktive Programm der Gewerbe- und Handelsvereinigung bei ihrem verkaufsoffenen Sonntag gestern einen Anteil, der am Nachmittag viele Besucher in die Stadt lockte. Für den alten und neuen Bürgermeister geht es jetzt nahtlos weiter. Der Hinweis, dass man sich keinen Fantasien hingeben dürfe und den städtischen Haushalt im Blick behalten muss, war dabei alles andere als neu.

