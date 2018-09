Der Wahlsonntag liegt nun schon einige Tage zurück, die Stimmen sind längst ausgezählt, doch nach wie vor ist das Ergebnis von vergangenem Sonntagabend Thema bei vielen Gesprächen in der Stadt. Denn Herausforderin Anna Cisek hatte dabei bekanntlich rund 30 Prozent der Stimmen erreicht.

Ein Denkzettel

Von "einem Denkzettel" wird da gesprochen und eben davon, dass das Ergebnis angesichts der kommunalpolitisch und ohne Erfahrungen in der Verwaltung angetretenen Kandidatin doch sehr überrascht habe. Zur Erinnerung: Der wiedergewählte Arne Zwick erreichte 70,1 Prozent der gültigen Stimmen und erhielt somit den Zuspruch von 2075 Wahlberechtigten. Seine Herausforderin Anna Cisek war auf 29,4 Prozent oder 869 der gültigen Stimmen gekommen. Die Wahlbeteiligung hatte bei 46 Prozent gelegen und da Zwick mit seinem Abschneiden deutlich mehr als die erforderlichen 1480 Stimmen für einen Sieg auf sich hatte vereinen können, war kein zweiter Wahldurchgang mehr nötig und die Bürgermeisterwahl entschieden.

Auszählung im Detail

Sieht man sich das Ergebnis der Auszählung im Detail an, wird schnell ersichtlich, dass Cisek bei denjenigen Bürgern, die per Briefwahl über ihren Bürgermeister abstimmten mit 34, 4 Prozent der Stimmen einen guten Schnitt errungen hat. Über der 30-Prozent-Marke lag die Herausforderin zudem in Langenhart mit 33,7 Prozent der gültigen Stimmen sowie mit 32,1 Prozent im vierten Meßkircher Stimmbezirk, in dem die Straßen mit den Anfangsbuchstaben S bis Z vereint sind. Umgekehrt schnitt Bürgermeister Arne Zwick bei den Briefwählern und im vierten Meßkircher Stimmbezirk am schlechtesten ab. In der gesamten Kernstadt kommt der Amtsinhaber auf Werte von 71,1; 71,8; und 69,2. Anders verhält es sich für ihn in den Stadtteilen. Dort schnitt der wiedergewählte Bürgermeister – bis auf Langenhart – deutlich besser ab und erreichte in Dietershofen 76,9 Prozent der Stimmen, in Heudorf 76, 9 Prozent, in Menningen 76,7, in Ringgenbach 74,5 und im Stadtteil mit den meisten Wahlberechtigten, in Rohrdorf, erreichte er 73 Prozent.

Starker Einsatz für die Stadtteile

Zwick selbst, hatte noch am Wahlabend rekapituliert, dass sich mit dem Ergebnis das Amt des Bürgermeisters gut weiterausfüllen lasse. Dabei sei ihm aber auch klar, räumte er ein, dass nicht jeder Bürger mit seiner Arbeit zufrieden ist. Karl-Heinz Thoma (CDU) sagt mit Blick auf Zwicks Ergebnis: "Meiner Meinung nach hat er das nicht verdient." Angesichts dessen, wie stark sich Zwick für die Stadtteile eingesetzt habe, verstehe er dort die Stimmen für Cisek nicht. Nach zwei Amtsperioden habe man als Bürgermeister jedoch nicht nur Freunde, "aber was hätte er mehr machen sollen?", frägt sich Thoma. Mitbekommen habe er auch, dass ohne Hintergrundwissen gesagt worden sei, dass nach zwei Amtszeiten ein Neuer her müsse. "Seine Gegner sind zur Wahl gegangen", resümiert er.

Höhere Wahlbeteiligung gewünscht

Joachim Bach, Vorsitzender der Freie Wähler-Ratsfraktion hält fest, dass es für den wiedergewählten Amtsinhaber ein sehr gutes Ergebnis sei und er auf eine große Zustimmung bauen könne. "Aber auch für Cisek war das Ergebnis ein großer Erfolg und das, obwohl sie nicht aus der Verwaltung kommt, aber vielleicht auch gerade deshalb." Mit Blick auf das Wahlergebnis habe er sich eine größere Beteiligung erwünscht, sagt der Rohrdorfer.

Allgemeine Tendenz bei Wahlen

Für Martina Mülherr, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, ist eines ganz klar: "Grundsätzlich hat der Bürgermeister die volle Zustimmung." Die Prozentzahl, auf die Cisek bei der Wahl kam, sei erstaunlich. "Ich hätte eher mit zwölf Prozent gerechnet." Doch erkenne sie beim Ausgang der Wahl ganz klar eine Parallele zu Wahlen auf höheren Ebenen: "Die Tendenz ist allgemein bei Wahlen zurzeit, anti zu wählen", bringt die Gemeinderätin ihre Sicht auf den Punkt. Und sie vermutet: "Bürger, die sonst nicht zum Wählen gegangen wären, haben ihre Stimmen auf Cisek projiziert."

