Meßkirch vor 16 Stunden

Bürgermeisterwahl in Meßkirch: Nur Protest

Vorstellung der beiden Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 23. September in der Stadthalle: Arne Zwick und seine Herausfordin Anna Cisek präsentierten sich und ihre Ziele den Meßkircher Bürgern. Dabei wurde klar – Anna Cisek tritt mit viel Herzblut und gutem Willen an, doch es fehlt ihr an Substanz.