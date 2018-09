Am Nachmittag gegen 15 Uhr habe die Beteiligung bei etwa 35 Prozent in der Kernstadt gelegen, sagt der Hauptamtsleiter. Am heutigen Sonntag, 23. September, haben die Meßkircher die Wahl zwischen Amtsinhaber Arne Zwick und seiner Herausforderin Anna Cisek. Gegen 18.45 Uhr soll das Wahlergebnis vor dem Rathaus verkündet werden.

