Meßkirch – Ideenreich, engagiert und jenseits von amtsmüde – so präsentierte sich Arne Zwick wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl am 23. September. Acht Meßkircher nutzten am Donnerstagabend die Einladung des SÜDKURIER zum Talk mit dem Bürgermeisterkandidaten und Amtsinhaber Arne Zwick im Gasthaus „Adler/Alte Post“. Zwicks Gegenkandidatin Anna Cisek hatte mit dem Hinweis auf andere Wahlkampfformen auf die Teilnahme an der Talk-Runde verzichtet.

SÜDKURIER-Lokalchef Gregor Moser moderiert Diskussion

Arne Zwick (links) nahm Stellung zu Fragen von Talk-Besuchern und SÜDKURIER-Lesern, die Gregor Moser vorlas. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Die Palette von Themen, die unter Moderation des Leiters der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Meßkirch, Gregor Moser, zur Sprache kamen, umfasste den gesamten Arbeitsbereich des Rathauschefs. Von der Ablachtal-Bahn über Kindergartengebühren zur Stadtentwicklung bis hin zur Ärzteversorgung, dem gewünschten Radweg von Meßkirch nach Walbertsweiler und der Wandplane am Altersheim reichten die von Zwick behandelten und von den Besuchern nachgefragten kommunalpolitischen Schwerpunkte.

Chancen für Ablachbahn

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Krematoriums kam die Frage auf, ob er sich eine intensive Bürgermitsprache in der Kommunalpolitik in Zukunft vorstellen könne. Zwick reagierte zurückhaltend. Er betonte, der Gemeinderat repräsentiere die Bevölkerung und dürfe deshalb nicht durch Bürgerentscheide zu allen wichtigen Themen in seinem Handlungsspielraum eingeengt werden.

Zwick: Bahnstrecke kaufen und sanieren

Die Ablachtal-Bahn und der öffentliche Nahverkehr bildeten einen thematischen Schwerpunkt an diesem Abend. Arne Zwick setzt sich für die Erhaltung und die Nutzung der Bahnstrecke zwischen Mengen und Stockach/Radolfzell für den Personen- und Güterverkehr ein. Um die Strecke zunächst zu erhalten, wirbt der Meßkircher bei seinen Bürgermeisterkollegen darum, dass die Anliegergemeinden die Bahnstrecke kaufen und sanieren. Nicht jeder Bürgermeister rechts und links der Schiene sei von der Idee begeistert, gab Arne Zwick zu. Andere Bürgermeister teilten seine Einschätzung zum künftigen Nutzen des Schienenstrangs. Zwick formulierte: „Es braucht eine Koalition der Willigen.“

Wochenendverkehr für Ausflügler bereits ab 2020 möglich

Die Strecke könnte im Laufe von zehn Jahren schrittweise technisch wieder auf Vordermann gebracht werden. „Dafür gibt es vom Land 75 Prozent Zuschuss“, teilte der Kandidat den Anwesenden mit. Einen regelmäßigen Wochenendverkehr für Ausflügler hält der Kandidat unter günstigen Voraussetzungen bereits ab dem Jahr 2020 für möglich.

Bürgerbus möglich, wenn sich ehrenamtliche Fahrer engagieren

Kritischer sieht der Rathauschef den Wunsch nach einem Bürgerbus. Im Grunde ist Arne Zwick dafür, meint aber: „Es müssen ein paar Freiwillige da sein, die sich zuverlässig der Sache annehmen.“ Bei Interesse kann sich der Kandidat einen Bus vorstellen, der einmal in der Woche verkehrt, der beispielsweise Senioren aus den Stadtteilen oder aus weit vom Bahnareal entfernt liegenden Stadtgebieten zum Einkaufen bringt. Dabei kam die Idee aus der Runde, die Märkte auf dem Bahnareal als Bus-Sponsoren zu gewinnen.

Konzept für neue Hausärzte in der Stadt

Wie bekommt Meßkirch Ärztenachwuchs in die Stadt? Sicherlich nicht mit dem Angebot einer kostenlosen Praxis durch die Stadt, sagte Zwick. Alternativen seien ein medizinisches Fachzentrum, bei dem von einem Träger angestellte Allgemeinärzte arbeiten, und die Gründung von Filialpraxen durch Fachärzte, beispielsweise aus Sigmaringen. Zwick: "Wir müssen angesichts des hohen Altersdurchschnitts unserer Praxisinhaber zunächst die Basisabdeckung mit Hausärzten sicherstellen."

Mehr Sicherheit für Senioren mit Rollator

Weitere Diskussionspunkte betrafen eher kleinere Probleme, die aber für die Betroffenen große Auswirkungen haben. Das Straßenpflaster vor dem Rathaus ist für Senioren mit Rollator ein Problem. Als Lösung schlägt Arne Zwick Teerstreifen vor, auf denen auch Kinderwagen bequem und ohne Ruckler geschoben werden können. Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung könnte dieser Streifen eine der ersten Aktionen sein. Die Umgestaltung der Grabenbachstraße sieht er indes noch in der Ferne. Eher schon aktuell werden dürfte die Verkehrsberuhigung der Innenstadt mit Pollern.

Kritik an Kinderbetreuungskosten laut Zwick unbegründet

Die Klage über die hohen Betreuungskosten für Vorschulkinder konnte Arne Zwick nicht nachvollziehen. "Es ist niemand im Landkreis deutlich billiger oder teurer als wir", antwortete das Stadtoberhaupt. Der Kandidat erinnerte daran, dass der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge ohnehin nur zwischen 15 und 20 Prozent liege. "Die Stadt finanziert deswegen die Krippen- und Kindergartenplätze jährlich mit rund 1,5 Millionen Euro."

Deutlich reserviert reagierte Zwick auf den Vorschlag, Sammelcontainer für Babywindeln im Stadtgebiet einzurichten. Die Verantwortung für solche Pampers-Stationen liege ohnehin bei der Kreisabfallwirtschaft. Er sehe die Gefahr, dass in den entsprechenden Containern Müll aller Art entsorgt werde würde. Außerdem müsse dann ein entsprechendes Angebot auch für pflegende Angehörige eingerichtet werden.

Zahlen zur Wahl 6585 Meßkircher sind am 23. September zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen. Wie Hauptamtsleiter Matthias Henle mitteilte, sind fast 200 Jugendliche ab 16 Jahren zum ersten Mal wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten Bürgermeisterwahl 2010 bei 33,7 Prozent. Das vorläufige amtliche Ergebnis soll am Sonntagabend nach dem Plan der Wahlorganisatoren zwischen 19 und 20 Uhr vorliegen. (hps)

