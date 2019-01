Beim Ideenworkshop "Zusammen Leben Bewegen – Sei dabei!" beteiligten sich etwa 30 Meßkircher beiderlei Geschlechts aus verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen, um unter der Anleitung des Moderatoren-Teams Heike Ewert und Christian Ege Vorschläge für ein besseres Miteinander in der Stadt zu entwickeln. Die Stadt Meßkirch initiierte den Entwicklungsprozess, welcher vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg gefördert wird.

Diskutiert wird an zwei Tagen

An zwei halben Tagen trafen sich die Teilnehmenden mit den Moderatoren und der Meßkircher Integrationsbeauftragten Martina Eisele in der Halle am Feldweg und tauschten sich in stets wechselnden Kleingruppen darüber aus, was in der Stadt gut läuft und was für Angebote in der Stadt vermisst werden. Dabei entwarfen sie miteinander Visionen, wie ein ideales Meßkirch der Zukunft aussehen könnte. Anhand dieser Idealvorstellungen entwickelten sie Projekte, welche im nächsten halben Jahr konkretisiert und so weit wie möglich umgesetzt werden sollen. Bei diesem Prozess stehen die Moderatoren den Teilnehmern beratend zur Seite.

Jede Gruppe präsentierte ihr Schwerpunkt-Thema im Gesamtplenum wie hier Armin Heim von der Gruppe "Denkwerkstatt". Bild: Isabell Michelberger

Eifrig diskutierten die Kleingruppen in verschiedenen Ecken der Halle am Feldweg jeweils ein Themengebiet, wobei eine Person die Gespräche koordinierte und die Ergebnisse auf einem Flipchart dann dokumentierte. Sie sprachen über Patenschaften, Mobilität, eine Begegnungsstätte und eine Denkwerkstatt. Zum Abschluss stellte jeweils eine Person die Ergebnisse ihrer Gruppe mit konkreten Handlungsschritten vor dem gesamten Plenum vor. Nun haben die Teilnehmer die Aufgabe, an die Realisierung zu gehen. "Diese Aufgaben sollen aber nicht auf Sie reduziert bleiben", betonte Moderator Christian Ege. Denn es gehe darum, auch weitere Personen mit ins Boot zu holen. "Die Veranstaltung war richtig klasse. Ich freue mich schon auf Meßkirch 2019", freute sich Moderatorin Heike Ewert. Denn der erste Schritt für ein besseres Miteinander in Meßkirch sei geschaffen.

Bürgermeister kommt dazu

Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick, der zu der Abschlusspräsentation gekommen war, dankte allen Teilnehmenden dafür, dass sie ihre Zeit für das Wohl Meßkirchs investiert hatten. "Es ist klar, die Aktivitäten müssen aus der Bürgerschaft kommen, um etwas zu bewegen", sagte er, das könne die Stadtverwaltung alleine nicht leisten und es könne rein hauptamtliche nicht finanziert werden. Wenn jemand mit konkreten Vorschlägen und Vorstellungen komme, sei das hilfreich und die Stadt könne überlegen, wie sie das Projekt unterstütze. "Mit Aussagen wie 'Hier gibt es nichts' oder 'Hier ist zu wenig los', kann man nichts anfangen", erläuterte er. "Das ist ein guter Weg und ich bin der Hoffnung, dass es so voran geht", äußerte sich Zwick optimistisch über die Beteiligungsveranstaltung. Er hoffe ebenso, dass die Projekte von den Bürgern angenommen werden.

"Mir ist das Herz aufgegangen"

"Mir ist das Herz aufgegangen, als Sie die Vision vom zukünftigen Meßkirch entwickelten", freute sich auch die Integrationsbeauftragte der Stadt Meßkirch, Martina Eisele. Alle hätten so engagiert mitgearbeitet und die Begegnung habe funktioniert. Damit sei ein weiteres Ziel erreicht worden: Kontakt untereinander zu knüpfen. Sie werde die zentrale Ansprechperson sein für alle, die sich noch engagieren wollen, und für diejenigen, die Rat und Unterstützung brauchen. Ebenso werden die Moderatoren bis zur abschließenden Runde in einem halben Jahr einige Mal vor Ort sein.