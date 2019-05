von Christel Eberlein

Gerade ist Ostern vorbei, da steht die nächste Gelegenheit, einem lieben Menschen eine Freude zu machen, schon vor der Tür: der Muttertag. Und mit ihm die Frage: Worüber würde sich Mutti freuen? Unsere Jüngsten haben es da einfach. Wenn die Mitte des „Wonnemonats“ Mai naht, dann laufen in den Kindergärten und Schulen die Bastelarbeiten, Malereien und Schreibwerkstätten auf Hochtouren. Heraus kommen liebevoll gestaltete Herzen, Bilder und Texte.

Konstanz Am Muttertag einfach mal schnell am Straßenrand einen Blumenstrauß pflücken? Diese Konsequenzen blühen Ihnen, wenn Sie die städtischen Blumenbeete plündern Das könnte Sie auch interessieren

Ist das Mal- und Bastelalter vorbei, wird das Schenken unter Umständen schwieriger. Nämlich dann, wenn man nicht jedes Jahr mit dem gleichen Geschenk aufwarten möchte. Natürlich freuen sich Mütter immer, wenn die Töchter und Söhne an sie denken. Dazu braucht es eigentlich keinen Muttertag. Und doch findet man in vielen Geschäften das ein oder andere besondere Geschenkchen für „die beste Mama der Welt“. Auch in Meßkirch.

Christina Herzog bindet zum Muttertag bunte Sträuße für die „besten Mamas der Welt“. | Bild: Christel Eberlein

Ganz oben auf der Liste steht der Klassiker schlechthin – der Blumengruß. Verziert mit zusätzlichen Grußkarten und Blumensteckern in Herzform gehen im Blumenhaus Wolpert „Blumen am Stachus“ am Tag zuvor und am Muttertag selbst unzählige Sträuße und Topfpflanzen über den Ladentisch. Denn die Meßkircher schenken gerne, weiß Mitarbeiterin Christina Herzog. Die bevorzugten Farben seien zu diesem Anlass Rot und Rosa, erklärt sie. Aber auch ein bunter Sommerstrauß werde oft nachgefragt.

Muttertag Kinder schulden ihren Eltern gar nichts: Über die Grenzen der Dankbarkeit Das könnte Sie auch interessieren

Einen speziellen Muttertagstrauß kreiert Thomas Trautwein für seine Kunden im Ambiente-Blumenhaus. Dieser ist auch nur am Samstag und am Muttertagsvormittag zu haben und präsentiert sich in diesem Jahr mit pastelligen Farben in zartem Pink, Rosé und Violett. Aber auch bei ihm fragen die Kunden gerne nach Topfpflanzen für drinnen und draußen. Wer die Blumenpracht zum Muttertag nicht selbst überreichen kann, hat bei Thomas Trautwein die Möglichkeit, den Strauß einfach liefern zu lassen.

Manche mögen‘s süß

Blumen sind aber bei Weitem nicht die einzige Möglichkeit für ein Muttertagsgeschenk. Für Kuchenliebhaber kommt aus der Backstube der Bäckerei-Konditorei-Cafeteria Liebich eine Leckerei aus Biskuit und Erdbeeren. Bernhard Liebich bietet ein fruchtig-leichtes Kuchenherz an. Diese sind in verschiedenen Größen am Samstag mit und ohne Vorbestellung zu haben.

Carola Dufner vom Backhaus Mahl empfiehlt einen Gutschein für die Leckereien hinter der Theke. | Bild: Crhistel Eberlein

Kein Kuchenherz, aber dafür einen Gutschein für beispielsweise ein Schlemmerfrühstück, hält Backhaus Mahl zum Muttertag bereit. Damit können es sich Mamas auch nach dem 12. Mai noch einmal in einer Filiale des Backhauses schmecken lassen.

Eine Auswahl an Muttertagsgeschenken hält Ingeborg Karl in der Buchhandlung Schönebeck hier in den Händen. | Bild: Christle Eberlein

Fündig werden Muttertagsgeschenksuchende auch in der Buchhandlung Schönebeck. Ingeborg Karl empfiehlt neben kleinen Gedichtbänden, Aufstellkalendern mit Texten für die Mama und herzlichen Worten für jeden Tag, die neusten Bestseller. Von einem guten Buch, einem mitreißenden Roman oder einem informativen Sachbuch, habe man schließlich nicht nur am Muttertag etwas.