von Karl Mägerle

Der eigentliche Saisonauftakt der Blaskapelle Peng ist für Samstag, 6. April, in der Buchbühlhalle in Ostrach vorgemerkt, so Manager Jörg Bösch. Doch bereits am kommenden Samstag, 30. März, sind die in der Region bekannten Musiker in der Fernsehserie „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ zu sehen. Der Südwestrundfunk strahlt diese Sendung am Samstag von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr aus. In der Sendung des SWR sind weitere Schlagerstars, wie etwa auch die Geschwister Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch zu sehen.

"Die Fernsehaufnahmen waren für uns Musiker ein besonderes Erlebnis", berichtet Hartmut Fischer, der auch als Sänger bei Peng engagiert ist, begeistert. Zu sehen sein werde in der Fernsehsendung ein fröhlicher Abend mit Andy Borg und allen weiteren beteiligten Musikern. Für die Vorbereitungen haben sich die Musiker der Blaskapelle Peng unter der Leitung von Harald Reiss besonders ins Zeug gelegt. Ihre besondere Leidenschaft gilt der Stilrichtung böhmisch-mährische Blasmusik.

Anita und Alexandra Hofmann sind in der SWR-Sendung auch zu sehen. | Bild: Marina Sturm

Für die diesjährige Saison liegen bereits an die 20 Termine vor, bei denen die 17 Musiker mit ihrer charmanten Sängerin Ute wiederum für viel Freude und musikalische Abwechslung bei den Festveranstaltungen sorgen wollen. Neben Eigenkompositionen gehören auch Schlager und Volksmusik-Melodien zum großen Repertoire der Blaskapelle Peng. Mit dem Slogan „Musik mit Schuss“ präsentiert das Ensemble die musikalischen Fähigkeiten jedes einzelnen Musikers. Die große Verbundenheit, wie die Leidenschaft zur Blasmusik, werde durch den musikalischen Leiter, Harald Reiss, gestärkt. Er leitet die Blaskapelle seit deren Gründung im Jahr 1995 mit großer Bravour. Das Ensemble präsentiert die ganze Bandbreite der Blasmusik.

Erfolgreiche Auftritte im Ausland

Neben Radio- und Fernsehsendungen gab es in der Vergangenheit erfolgreiche Auftritte der Blaskapelle in den Nachbarländen Schweiz, Österreich und Frankreich sowie in Ungarn und Tschechien. Auch in Südamerika, in Argentinien und Brasilien, sowie in Florida sind die "Peng"-Musiker schon aufgetreten. Besucher der Konzerte der Blaskapelle bescheinigen den Musikern ein Auftreten als Amateur-Musiker auf einem hohen Niveau.

Nach fünf Tonträgern soll im kommenden Jahr, dem „Jubiläumsjahr 25 Jahre Blaskapelle Peng“, eine neue CD erscheinen, wie vom Management in Aussicht gestellt wurde. Für die anstehende Saison 2019 stehen unter den vielen Terminen einige besondere Auftritte bevor, auf die sich die Musiker und ihre Sängerin der Blaskapelle Peng bei einem Probenwochenende im Allgäu vorbereitet haben.

Bereits feststehende besondere Termine

Am Samstag, 25. Mai, beim Jubiläum 90 Jahre Musikverein Königseggwald, wird Peng zusammen mit Anita und Alexandra Hofmann zum großen Unterhaltungsabend aufspielen. Am Sonntag, 16. Juni, gibt es ab 13 Uhr ein Konzert in Pfullendorf. Beim „Musikprobe Brass-Festival 2019“ ist die Blaskapelle ebenfalls mit von der Partie, wie beim „Herbstfest der Blasmusik mit Lukas Bruckmeyer und seinen Böhmischen“ am 10. Oktober in Aach-Linz. Das sind die bisher bekannten besonderen Termine der Blaskapelle Peng.

Karten zur Saisoneröffnung in Ostrach am Samstag, 6. April, um 20 Uhr in der Buchbühlhalle gibt es unter Telefon 0 75 75/24 15; Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro.