Balingen/Meßkirch – Der Waagenhersteller Bizerba stärkt seinen Standort Balingen mit Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro innerhalb der nächsten drei Jahre. Kernstück der Investitionen bildet ein neues Logistikzentrum für die weltweite Ersatzteillogistik am Service-Standort in Balingen. Das Unternehmen Bizerba sichert damit die Beschäftigung am Standort Balingen. Im Gegenzug dazu leisten die Mitarbeiter einen Beitrag zur Sicherung des Standorts. Täglich würden die Beschäftigten eine Viertelstunde mehr arbeiten, sagte Michael Föst, Erster Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft Metall (IGM) Albstadt in einem SÜDKURIER-Gespräch. Damit kommen die Beschäftigten auf 36,25 Stunden. Der geltende Metall-Tarifvertrag sieht eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden vor. Das Bizerba-Management verzichtet seinerseits während drei Jahren auf betriebsbedingte Kündigungen. Von der Vereinbarung zur Beschäftigungs- und Standortsicherung sind nach übereinstimmenden Aussagen des Unternehmens wie der Gewerkschaft die Beschäftigten im Meßkircher Bizerba-Werk nicht betroffen. Hier gilt die jetzt für den Standort Balingen vereinbarte Mehrarbeit bereits seit zwei Jahren, wie Michael Föst in einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte. Die Verhandlungen zu den beiden Standorten seien seitens der IG Metall bisher bewusst getrennt organisiert worden.

Die nun abgeschlossene Vereinbarung für den Standort Balingen war nach den Angaben von Föst seit Juni vergangenen Jahres verhandelt worden. Dies habe an den komplexen Themen gelegen. Sowohl aus Sicht der Gewerkschaft wie aus der Sicht des Bizerba-Managements seien die Verhandlungen zur Beschäftigungs- und Standortsicherung sehr konstruktiv verlaufen. Als „fair und in gegenseitigem Respekt“, beschreibt Föst die Atmosphäre der Gespräche.

Dass Bizerba in ein Logistikzentrum am Hauptsitz investiert, begrüßt Föst. Nach seinen Angaben hatte es Planungen des Managements gegeben, nach Osteuropa zu verlagern. In diesem Zusammenhang fügt er hinzu, dass aus Sicht der IG Metall bei den Verhandlungen mit dem Management immer klar gewesen sei, die Löhne hier nicht auf ein osteuropäische Niveau zu senken.

Wie das Unternehmen mitteilt, soll in diesem Jahr der Neubau des Logistikzentrums geplant und vorbereitet werden, sodass der Bau im Frühjahr 2020 starten könne. Die Fertigstellung ist geplant für 2021. Mit dem neuen Logistikzentrum reagiere Bizerba auf gestiegene Kundenanforderungen im Bereich Ersatzteile und stelle sich zukunftssicher auf. „Die Erwartungen der Kunden bezüglich Geschwindigkeit bei Ersatzteillieferungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, weshalb wir uns neu aufstellen müssen“, so Robert Keller, Vice President Global Service. Durch moderne und digitale Lösungen verspricht sich Bizerba eine weltweit funktionierende Ersatzteillogistik am Standort Balingen.

„Die Welt dreht sich immer schneller und darauf müssen wir bei Bizerba reagieren. Das neue, moderne Logistikzentrum wird so geplant, dass wir sicher in die Zukunft gehen und die Erwartungen unserer Kunden noch übertreffen können“, sagt Andreas Kraut, CEO von Bizerba. Der Beschäftigungs- und Standortsicherungsvertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Das Management von Bizerba ist überzeugt, mt der nun getroffenen Vereinbarung eine für das Unternehmen und für die Beschäftigten gute Lösung erzielt zu haben. IG Metall-Funktionär Föst hofft, dass die Großinvestition in Balingen ihre erhoffte Wirkung zeigt. Gleichzeitig verwies er auf Unsicherheiten in den Märkten. Er nannte unter anderem den Brexit.