von Günther Brender

Die vierte Meßkirch Unplugged Musiknacht lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Altstadt, wo Live-Bands im Rathaus und in acht Einzelhandelsgeschäften für beste Stimmung sorgten. Am Saumarkt luden Food-Trucks die Nachtschwärmer zum Verweilen ein.

