von Karl Mägerle

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“, lautet seit Jahren das Motto der Rengetsweiler-Musikanten, die traditionellerweise das Waldfest in Verbindung mit dem Muttertag feiern. Darauf richten die Veranstalter auch ihr großes Unterhaltungsprogramm aus: Am Samstagabend heizte die „Alpen-Mafia“ bei der Lederhosen- und Dirndl-Party die Stimmung kräftig an. „Unser dreitägiges Festprogramm soll alle Besucher aus Nah und Fern, die in einer großen Gemeinschaft mitfeiern wollen, erfreuen“, so Vorsitzende Monika Huber.

