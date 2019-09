von Brender

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Oldtimer-Museums Meßkirch fand am Wochenende

das große internationale Veritas-Treffen in Meßkirch statt. Zu sehen gab es eine Vielzahl an historischen Veritas-Fahrzeugen und andere Oldtimer.

Bild: Günther Brender

