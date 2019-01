von Günther G. Töpfer

Aus der von Oberstaatsanwalt Jens Gruhl verlesenen Anklage ging hervor, dass der Angeklagte am 19. Juli 2018 in einem SB-Markt eine Flasche Wodka entwendet hatte. Bereits im Mai 2018 waren beim Angeklagten zwei Portionen Marihuana beschlagnahmt worden. In der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte vollauf geständig. Beim Diebstahl sei er angetrunken gewesen und habe auch kein Geld dabei gehabt. Dem Gericht berichtete er, dass er schon seit seinem 13. Lebensjahr mit Alkohol zu tun habe und darüber hinaus ein- bis zweimal in der Woche auch Marihuana konsumiere. Er habe bereits an Gesprächen bei der Suchtberatung teilgenommen. Da das mit dem Alkohol nicht gut gehe, habe er vor zwei Wochen mit dem Trinken aufgehört.

Angeklagter ließ Gesprächstermin mit Jugendhilfe sausen

Wolfgang Renn von der Jugendhilfe berichtete dem Gericht, dass der Angeklagte zum Gesprächstermin nicht erschienen sei. Auf seine Aufforderung berichtete der Angeklagte jedoch dem Gericht, dass er nach dem Diebstahl zu seinen Eltern gebracht worden sei. Sein Vater habe ihn nicht nur genau befragt, warum er gestohlen habe, sondern auch noch Stubenarrest verhängt. Im Anschluss habe er einen Ferienjob angenommen, um die einhundert Euro Fangprämie an den SB-Markt bezahlen zu können. Wolfgang Renn berichtete dem Gericht, dass der Angeklagte nach dem Hauptschulabschluss und nach mehreren Praktika als Produktionshelfer von Januar bis Mai 2017 gearbeitet habe und seither arbeitslos sei.

Scharfe Ermahnung der Richterin

In ihrer Urteilsbegründung verwies Richterin Carbotta darauf, dass aus dem Werdegang des Angeklagten hervorgegangen sei, dass bei ihm eine Entwicklungsverzögerung vorliege. Daher habe sie noch einmal Jugendstrafrecht angewendet. Eindringlich ermahnte die Richterin den Angeklagten vor den Folgen der Nichteinhaltung ihrer Auflagen mit den Worten: „Sie waren schon vier Wochen in Arrest und das hat nichts bewirkt. Sie sind jetzt an einem Scheideweg. Ich rate Ihnen dringend, sich nichts zuschulden kommen zu lassen und alle Auflagen ein zu halten. Sie haben jetzt ein Jahr Bewährung und dann wird entschieden, ob Jugendstrafrecht angewendet wird oder nicht."

Mitangeklagter zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert

Wegen gemeinschaftlich begangenem Diebstahl war auch ein 16-jähriger Freund des Angeklagten angeklagt. Auch er hatte im Juli 2018 einen Diebstahl in einem SB-Markt in Meßkirch begangen. Auf Empfehlung von Jugendhelfer Wolfgang Renn und Oberstaatsanwalt Gruhl wurde jedoch das Verfahren gegen den Jugendlichen mit der Auflage eingestellt, 15 Stunden gemeinnütziger Arbeit ab zu leisten.