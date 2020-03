von Stefanie Lorenz

Rund um den Hausbau dreht sich wieder alles beim Meßkircher Bauherrentag am Samstag, 7. März. Von 9 bis 17 Uhr informieren die Firmen Alber Holzbau & Treppen, Nabenhauer, Keller Innenausbau, Franz Lang GmbH (bei der Firma Keller), Gartenwelt Design Loès (bei der Firma Nabenhauer) und Ofenbau Gruber (bei der Firma Nabenhauer) über ihre Handwerksleistungen und Angebote.

Was macht eigentlich ein Anlagenmechaniker?

Verknüpft wird der Bauherrentag in diesem Jahr mit einer Vorstellung von drei Ausbildungsberufen, die in den beteiligten Unternehmen angeboten werden. Welche Aufgaben hat ein Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klima (SHK)? Was sind gute Voraussetzungen, um eine Ausbildung als Schreiner zu beginnen? Was kann ich als Zimmerer-Azubi lernen?

Alle diese Fragen und noch einige mehr können sich die interessierte Besucher am Samstag von 13 bis 14 Uhr beantworten lassen. Die informative Stunde rund um die Ausbildungsberufe findet bei der Firma Alber im Weidenäcker 14/18 statt.

Sechs Auszubildende bei der Firma Nabenhauer

„Wir gehen davon aus, dass auch Eltern mit ihren Kindern zum Bauherrentag kommen. Sie können sich dann über die Ausbildungsberufe informieren“, sagt Manuel Nabenhauer. Die gleichnamige Firma hat gerade zwei Lehrlinge verabschiedet, die erfolgreich ihre Ausbildung zum Anlagentechniker SHK absolviert haben. „Jetzt sind es noch sechs Azubis bei uns im Betrieb“, erläutert der Firmenchef.

Hoher Praxisbezug bei der Lehre

Dreieinhalb Jahre dauert die anspruchsvolle Ausbildung, in der es unter anderem um den Einbau von Heizungen und Solaranlagen sowie um handwerkliche Leistungen im Sanitärbereich geht. Eine Lehre mit hohem Praxisbezug, wie Manuel Nabenhauer betont. „Gleich am ersten Tag können unsere Azubis mit auf die Baustelle, um vor Ort zu lernen“, sagt er.

Firmen suchen weitere Auszubildende

Ebenso wie die Firma Nabenhauer würde auch Alber Holzbau & Treppen gerne noch weitere Auszubildende einstellen. „Wir haben derzeit nur einen Lehrling und sind deshalb auf der Suche nach weiteren Interessierten“, erläutert Denise Alber im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Zwei bis drei Jahre – je nach schulischer Vorbildung – dauert die Ausbildung zum Zimmerer. „Kraft ist nicht alles“, antwortet Alber auf die Frage nach den Voraussetzungen, um erfolgreich eine Zimmerer-Lehre zu absolvieren. Auch Köpfchen gehöre dazu, unter anderem, weil der Zimmerer-Beruf auch viele technische Komponenten hat, wie etwa beim CNC-gesteuerten Abbund des Holzes.

Schwindelfrei müssen Lehrling Ludwig Exler (rechts) und Zimmerermeister Matthias Binder sein, wenn es mit der Arbeitshebebühne beim Dachbau in die Höhe geht. | Bild: Stefanie Lorenz

„Man sollte einfach Spaß daran haben, etwas zu erschaffen“, meint Denise Alber. Das Zimmerer-Handwerk ist übrigens keine reine Männerdomäne, wie viele irrtümlich denken. „Wir hatten schon ein Lehrmädchen, es hat ihr großen Spaß gemacht und sie ist auch heute noch bei uns tätig“, berichtet die Meßkircherin. Für den Bauherrentag wurde ein kleiner Dachstuhl abgebunden. „Diesen so genannten ‚Fliegenden Dachstuhl‘ wollen wir mit den Besuchern ohne Werkzeug zusammensetzen“, schildert Alber.

Lehrlinge der Firma Keller berichten aus erster Hand

Informationen aus ersten Hand bekommen die Besucher am kommenden Samstag auch von der Firma Keller. Felix Mutschler, der gerade seine Lehre abgeschlossen hat und in Rosenheim an der Technikerschule eine Weiterbildung macht, wird ebenso alle Fragen rund um die Schreiner-Lehre beantworten wie Daniela Rehm, die im dritten Ausbildungsjahr ist. „Sie berichten, wie die Ausbildung abläuft“, sagt Firmenchef Stephan Keller.

Praktikanten dürfen bei den Firmen „schnuppern“

Drei Jahre lang dauert die Lehrzeit in diesem Beruf, im ersten Jahr ist Vollzeit-Schule angesagt. Wie die Firmen Nabenhauer und Alber, so bietet auch Keller Innenausbau Interessierten die Möglichkeit, in das Unternehmen „zu schnuppern“. „Wer möchte, kann ein Praktikum bei uns machen“, sagt Stephan Keller.

Stadt Meßkirch informiert über Fördermöglichkeiten

Mit im Boot ist beim Bauherrentag die Stadt Meßkirch. Sie wird die Fördermöglichkeiten durch das kommunale Förderprogramm „Neues Meßkirch„ präsentieren, wie Wirtschaftsförderin Anna Merz ankündigt.

Sabrina La Spina von der Stadt Meßkirch wird die Fördermöglichkeiten durch das kommunale Förderprogramm „Neues Meßkirch“ präsentieren. | Bild: Stefanie Lorenz

Besuchern soll am Stand deutlich gemacht werden, welche Effekte beispielsweise der Einsatz von energiesparenden Geräten im Haushalt haben kann. Sabrina La Spina von der Stadt Meßkirch wird bei den Bauherrentagen mit dabei sein. Sie ist für das kommunale Klimaschutzprogamm European Energy Award zuständig.