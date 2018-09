von Herbert Dreher

Meßkirch – Zwei Tage war der imposante, zweigeschossige Truck von „Discover Industry – Chancen, Beruf, Zukunft“ an der Grafen-von-Zimmern-Realschule geparkt. Die mobile Industriewelt machte Station in Meßkirch. Für die Schüler der beiden Jahrgangsklassen acht und neun war das die Gelegenheit für eine praxisnahe Berufserkundung im sogenannten Mint-Bereich. Mint umfasst die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In diesen Bereichen ist ein gut ausgebildeter Nachwuchs gefragt.

Gemeinsame Ziele bestreiten dabei die Baden-Württemberg-Stiftung, der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Bundesagentur für Arbeit. Das Programm bietet Informationen in der Berufswahlphase und Zukunftschancen, Studiengänge und Karrierewege. Die praxisnahe Berufsorientierung wurde im Schulalltag der Realschule verankert. Jeder Schüler durfte an den fünf Arbeitsstationen den Produktentstehungsprozess selbst steuern. Von der Planung und Fertigung bis zur Lagerhaltung und Logistik wurden die Aufgaben der Ingenieure im Industriebetrieb dargestellt.

Judith Flurer (rechts) vom Coaching-Team machte die Realschüler im Bereich der Mint-Fächer neugierig. | Bild: Herbert Dreher

Zeichnungen per 3D-Scanner erstellt

Mit dem 3D-Scanner wurden Zeichnungen erstellt und auf dem Rechner weiterbearbeitet. Spannungsoptik wurde im Windkanal an verschiedenen Modellen veranschaulicht. Der kleine Industrieroboter wurde programmiert und mit der Koordinateneingabe auf kurzen Wegen zum Ziel geführt. In der intelligenten Produktion arbeiten Mensch und Maschine zusammen. Die Maschine produziert die konfigurierten Produkte, der Mensch überwacht den Arbeitsvorgang. Die Schüler testen und steuerten mit Chips die Befüllungsanlage. Damit eine reibungslose und effiziente Produktion gewährleistet ist und eine Auslieferung termingerecht zum richtigen Ort erfolgt, bedarf es einer gut funktionierenden Logistik. Man lernte die komplexe intelligente Lagerhaltung und flexible Materialflusssysteme.

Schüler konstruieren einen Fidget-Spinner

Die Schüler waren von diesem Angebot begeistert. „Eine coole Aktion mit interessanter Technik, was uns die Schule hier bietet“, sagt Kevin Walk aus der 9a. Nach einem Einblick in die Arbeitsabläufe des Industriebetriebs ging die Klasse in das Obergeschoss des Trucks, den Raum für Workshops. Mit den mathematischen Formeln, einem CAD-Programm und 3D-Drucker konstruierten die Schüler einen Fidget-Spinner und verfolgten dabei die Entstehung der Zeichnung für das Produkt am Bildschirm. Das alles wurde vom Coaching-Team der Discover Industry, Judith Flurer und Susanne Fries, erklärt und unterstützt. Die Begeisterung über die Vorführungen war bei den Schüler spürbar, die Aufmerksamkeit war erstaunlich.

Die Idee Der Discover-Industry-Truck ist seit April 2015 in Baden-Württemberg unterwegs, besucht 75 Standorte im Jahr. Das kostenfreie Angebot nehmen 11 000 Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe an Gymnasien und Real- und Werkrealschulen wahr.

