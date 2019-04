von Karl Mägerle

Die Vereinsführung bei der Musikkapelle ist wieder gefestigt. Nachdem die bisherige Vorsitzende Christine Erhardt aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt abgegeben hatte, leitete über einige Monate hinweg die stellvertretende Vorsitzende Marina Grüninger mit viel Elan und großer Zufriedenheit die Geschicke der Kapelle. Als neuer Vorsitzender wurde Tobias Schatz gewählt, der dieses Amt vor Jahren schon einmal innehatte. Zum Jahresende 2018 einigte man sich im Einvernehmen auf das Ende des Dirigats von Erich Wassmer, sodass Wolfgang Muffler als Vizedirigent die musikalische Leitung derzeit führt. Als neuer Leiter wird Paul Gaiser, der vor wenigen Jahren die Musikkapelle schon musikalisch führte, wieder Dirigent, wie der Vorsitzende Tobias Schatz bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Zum Adler" in Leitishofen bekannt gab.

Altersdurchschnitt stark verjüngt

In der Rückschau erinnerte Schriftführerin Lena Irßlinger an das Geschehen im abgelaufenen Jahr, mit unter anderem mit 14 öffentlichen Auftritten. Der Altersdurchschnitt bei der Kapelle hat sich verjüngt, wie zu hören war, da die Jugendarbeit im Zusammenschluss mit Meßkirch, Heudorf, Rohrdorf und Menningen sehr erfolgreich ist. Neun Jugendliche sind derzeit in Ausbildung, wovon bereits einige die Kapelle nach den D1- und D2-Prüfungen verstärken, wie die Jugendleiter Marcel Weigert und Lisa Wildmann berichteten. Die D1-Prüfung legten mit Erfolg ab: Eva Lilienthal, Emely Moser, Jana Schatz, Laura Schlude und Julian Stengele, die D2-Prüfung Felix Wildmann. Marina Grüninger und Corinna Molz erhielten das silberne Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes für 20 Jahre, Nathalie Waldenspuhl das Ehrenzeichen in Bronze für zehn Jahre bei der Musikkapelle.

Probenbesuch verbesserungswürdig

Der Besuch bei 47 Gesamtproben lag im Durchschnitt bei 76,1 Prozent und ist verbesserungswürdig, meinte Schatz. Die Ausgaben sind 2018 durch verschiedene Anschaffungen gestiegen, so Kassiererin Simone Muffler. Schatz will daher überprüfen, ob Mitgliedsbeiträge von den Aktiven einzuführen sind. Fuchszunft-Präsident Winfried Stengele stellte in Aussicht, dass sich die Zunft weiter an den Kosten der Fastnachtsuniformen beteiligen wird.