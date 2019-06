von Doris Eichkorn

Rund um die ehrwürdigen Gemäuer des Messkircher Schlosses gab es wieder so einiges an regionalem Kunsthandwerk zu entdecken. Viele Besucher kamen bei sonnigem Wetter aber doch bedrohlich anmutenden dunklen Wolken am Himmel mit Jacke und Schirm ausgerüstet zum Markt. Hier bot sich eine große Vielfalt an angebotenen Waren. Allerdings, so vermeldeten die Marktbeschicker, teilweise eher verhaltene Einkäufe der Kunden bei drei Nudelanbietern und ebenfalls mehrfach vorhandenen Selbstgenähtem rund ums Kind. Hier, so der Wunsch, sollte künftig vorab offen kommuniziert werden, was bereits angeboten werde.

Kapelle Heudorf spielt auf

Im Innenhof hatte sich am Nachmittag zur Unterhaltung die Musikkapelle aus Heudorf eingefunden, welche die Gäste beim ersten Stück „Grüß Gott ihr Freunde all“ willkommen hieß. Dirigent Simon Löw saß bei diesem Auftritt am Schlagzeug, während Vizedirirgent Joachim Kretzdorn den Takt angab.

Sie hatten die Lage voll im Griff. Beherzt pumpt Vater Michael Schreiber, während seine Tochter Malia die Fackel gekonnt mit einem gezielten Strahl auslöscht. Hierfür gab es reichlich Applaus und bewundernde Blicke. | Bild: Doris Eichkorn

Einzigartig im Reigen der Verkaufsstände waren die Imker, welche mit Evelyn Rosin und Peter Frech die Besucher mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Honigsorten sowie Pflegeprodukten und Bienenwachskerzen versorgten und Wissenswertes rund um die nützlichen Helfer vermittelten. Gleich gegenüber konnten dann Eier, Tees und Kräutersalze erworben werden.

Wie Geld zu Schmuck wird

Zwischen all dem Trubel zeigte Münzensäger Rudolf Baur aus dem Deggenhausertal sein filigranes Hobby. Seit nunmehr 40 Jahren verwandelt er Geldstücke aus allen Herren Ländern mit Geduld, einem selbst gefertigten Schraubstock und einer Lupe sowie seiner Handsäge zu ausgefallenen Schmuckstücken. Immer wieder blieben die Besucher staunend stehen und blickten ihm über die Schulter.

Eiskalten Kaffeegenuss zur Erfrischung und allerlei wundervolle Röstungen für den heißen Genuss bot die Kaffeerösterei Santosida aus Stockach. Auch Larissa (links) und Agneta Schneider aus Messkirch kamen am Eiskaffee mit erlesenstem Ethiopia Sidamo als Grundlage nicht vorbei. | Bild: Doris Eichkorn

Wer nicht im Innenhof Platz genommen hatte, um sich mit einem Lamm-Burger der Schäferei Engel zu stärken oder ein kühles Bier oder eine der tollen Torten am Stand der Handball-Jugend des TV Meßkirch zu konsumieren, den sah man mit einer Kugel Bauernhofeis oder einem Eiskaffee der Stockacher Kaffeerösterei Santosida vergnügt und erfrischt über das Gelände ziehen. Viele Kunden waren überrascht über die Auswahl der Sorten und die Unterschiede, die sich alleine durch den Mahlgrad geschmacklich variieren lassen.

Extra Programm für Kinder

Eine ganze Palette an regionalen Produkten mehrerer Anbieter wurde am Stand von Marktplatz Donau präsentiert: vom Aperitif über regionalem Ketchup bis hin zu Lupinenkaffee und Wildwurst aus dem nahe gelegenen Langenhart. Auch für die kleinsten Besucher war gesorgt. Bunte Folienballons schwebten hoch erhaben über Kinderwagen und an den Armen der stolzen Besitzer, und der Duft von frischem Popcorn zog Eltern und Kinder magisch wie von Geisterhand hin zum bunten Karussell. Auch die Vorstellung des Zirkus Eulenspiegel war ein Kindermagnet. Jeder Stuhl rund um die Manege war besetzt und lautes Kinderlachen drang immer wieder bis hin zu den Marktständen. Wer gerne den Hofgarten oder das Schloss einmal genauer unter die Lupe nehmen wollte, für den gab es jeweils zwei Möglichkeiten, kostenlos an interessanten Führungen teilzunehmen.

Viele Besucher aus den Umlandgemeinden nutzten den sonnigen Nachmittag, um beim Bauern- und Handwerkermarkt vorbeizuschauen. | Bild: Doris Eichkorn

Meßkirch Ideen des Bauhaus aus heutiger Sicht: Schüler zeigen ihre Werke im Meßkircher Schloss Das könnte Sie auch interessieren