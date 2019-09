Auf die Arbeit engagierter Ortsvorsteher kann die Stadt Meßkirch nicht verzichten. Auf diesen Nenner lässt sich die Laudatio bringen, mit der Bürgermeister Arne Zwick am Dienstag, die aus ihrem Amt geschiedenen Kommunalpolitiker verabschiedete. Neben Elvira Reichert aus Langenhart und Manfred Nothhelfer aus Dietershofen, die jeweils fünf Jahre lang die Interessen ihrer Stadtteile vertreten haben, war es das Dreigespann aus Hubert Frick (Rohrdorf), Ernst Muffler (Heudorf) und Karl Mägerle aus Menningen. Während Mägerle seit 2004 Ortsvorsteher war, kamen Muffler und Frick bereits 1990 in diese Position. Diese langen Amtszeiten brachten den Rathauschef zu der Feststellung: „Das waren drei Ortsvorsteher, die zum kommunalpolitischen Inventar der Stadt gehörten.“ Sie hätten für ihre erfolgreiche Arbeit „sehr viele Stunden“ aufgewendet, würdigte Zwick.

Die bisherigen und neuen Ortsvorsteher wurden vereidigt (v.l.): Clemens Spieß, Berthold Sauter, Tobias Schatz, Brigitta Amann, Martin Amann, Harald Veeser und Egon Stehmer. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Am Beispiel der drei Langgedienten arbeitete das Stadtoberhaupt eine Hauptaufgabe eines Ortschaftssprechers heraus und nannte dafür das Beispiel „Dorfgemeinschaftshäuser“. Die Bereitstellung von öffentlichen Versammlungsstätten in den einzelnen Stadtteilen sei nicht in einem Zug zu erledigen gewesen. Dafür hätten Bürger und Ortschaftsvertretungen in allen Fällen Verständnis gezeigt. Dazu haben aus Sicht des CDU-Politikers auch die Ortsvorsteher als Vermittler zwischen den Bürgern in den Stadtteilen und der Rathausverwaltung beigetragen. Er sagte: „Die Gesamtstadt besteht aus der Kernstadt und den Ortsteilen.“ Natürlich gab es seit 1990 und seit 2004 immer wieder Diskussionen zwischen der Orts- und der Stadtebene. Der Redner erinnerte beispielsweise an den Klärungsprozess im Vorfeld des Baus des Radweges zwischen Rohrdorf und der Kernstadt. In den Amtsjahren von Hubert Frick sei viel erreicht worden. An den scheidenden Ortsvorsteher gewandt stellte der Verwaltungschef fest: „Sie können zufrieden und stolz auf das zurückblicken, auf das, was Sie bewegt haben.“

Ehrennadeln übergeben

Ähnlich positiv wertete der Bürgermeister die Amtszeit von Ernst Muffler in Heudorf. Als „Krönung der Amtszeit Mufflers“ bezeichnete Zwick den Aus- und Umbau der ehemaligen Schule zum heutigen Bürgersaal. Der bisherige Ortsvorsteher könne „stolz sein auf seinen schönen Bürgersaal“. Auch in Menningen bei Karl Mägerle spielte der Bau eines Gemeindesaals eine wichtige Rolle. Aus Sicht der Stadt handelte es sich um „eine spannende Baustelle“. Die Überschreitung des Kostenrahmens war, so Zwick, durch Berechnungs- und Planungsfehler bedingt. Er erinnerte an die hohe Spendenbereitschaft der Dorfbewohner. Dieser Bereich der Bürgerbeteiligung zog sich wie ein roter Faden durch die Würdigungen des Bürgermeisters. Dazu kommt, dass alle Drei bereits vor ihrer Ortsvorstehertätigkeit kommunalpolitisch aktiv gewesen sind. Deshalb erhielten Mägerle und Muffler die Ehrennadel und die Stele des Gemeindetages für jeweils 30 Jahre und Hubert Frick für 40 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit. Als besondere Auszeichnung der Stadt gibt es für jeden eine Ruhebank, deren Standort die bisherigen Ortsvorsteher bestimmen dürfen. Eine kleine Tafel werde an die Ortsvorsteher erinnern.

Eine Verabschiedung wird nachgeholt

In seinen fünf Jahren als Ortsvorsteher habe Manfred Nothhelfer viel erledigt. Seinem Nachfolger bleibt nun die Aufgabe, die Friedhofsorganisation zu Ende zu führen. Weil Elvira Reichert derzeit im Urlaub ist, wird ihre Verabschiedung nachgeholt.