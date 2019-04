Zum Workshop „Einführung in Heideggers Denken anhand seiner Meßkircher Texte“ unter der Leitung von Alfred Denker fanden sich 19 Interessierte aus Meßkirch und der Region zusammen. Nach dem Lesen beziehungsweise Hören der Texte ergaben sich angeregte Gespräche, in denen die Teilnehmer eine Annäherung an das Denken des aus Meßkirch stammenden Philosophen suchten.

Glockengeläut weckt Erinnerungen

Als Erstes stand der Text „Vom Geheimnis des Glockenturms“ auf dem Programm, der an die Jugendzeit Heideggers anknüpft. Einige aus der Runde fühlten sich an ihre eigene Kindheit in Meßkirch erinnert. Bei vielen hat der Glockenklang der St.-Martins-Kirche einen prägenden Eindruck hinterlassen. „Für mich war der Text wie ein langer Gedächtnisfilm“, beschrieb ein ehemaliger Ministrant.

"Gerade mit dem Älterwerden beschäftige ich mich mehr mit Philosophie. Und Heidegger liegt hier ja sozusagen auf dem Weg – zumindest geografisch gedacht. Bisher habe ich mich nur begrenzt mit ihm befasst, da seine Schriften nicht leicht zu lesen sind. Mit dem Workshop erhoffe ich mir, einen leichteren Zugang zu ihnen zu finden. Denn nur wenn man etwas versteht, hat man auch Freude an der Lektüre." – Lothar Braun-Keller, Leibertingen | Bild: Michelberger, Isabell

Heideggers Kindheit von katholischen Werten geprägt

Im Gespräch thematisierten die Teilnehmer, wie stark ein Glockenklang zur Verortung in der Heimat gehört und dass er damals die Struktur des alltäglichen Lebens vorgab. Die Glocken läuteten zum Mittagessen, zur Wandlung im Gottesdienst, zur Hochzeit oder bei einem Todesfall. Anhand des jeweiligen Glockengeläuts konnte die Bevölkerung den Anlass erkennen. Das Läuten habe zum einen Bezug zum Dasein, es klinge zum anderen aber auch weit über unsere Existenz hinaus, waren sich die Teilnehmer einig. Obwohl Heidegger sich später von der Kirche distanziert habe, sei seine Kindheit von katholischen Werten geprägt gewesen.

"Heidegger interessiert mich schon viele, viele Jahre. Als der Workshop dann angekündigt wurde, war mir klar, dass ich mir hierfür die Zeit nehmen werde. Ich habe mich schon ein bisschen mit Heidegger beschäftigt, aber nicht intensiv, das wäre zu viel gesagt. Aber gerade auch in der Zeit, als das aufkam mit der angeblichen Nazivergangenheit und im Zusammenhang mit Conrad Gröber." – Josef Brugger, Sigmaringen | Bild: Michelberger, Isabell

Spaziergang zur Heidegger-Bank im „Bichtlinger Wäldle“

Nach dem Besuch des Heidegger-Museums zeigte Alfred Denker der Gruppe, wo der Philosoph seine Kindheit und Jugend verbrachte, wo er als Mesnerbub aufwuchs, seinem Vater beim Läuten der Kirchenglocken half und zur Schule ging. Auf dem Weg zur Heidegger-Bank im „Bichtlinger Wäldle“ entwickelten sich viele Gespräche unter den Teilnehmern.

Auf die Frage, ob der Weg, als er noch ein gekiester Feldweg war, eine andere Wirkung gehabt habe, antworteten alle, die diesen noch kannten, mit "Ja". Ein Teilnehmer sagte: „Ich finde, man kann Heideggers Gedanken tatsächlich besser nachvollziehen, wenn man hier läuft." Ein weiterer Teilnehmer pflichtete ihm bei: „Wenn ich irgendwo bin, wo ein Autor gewirkt hat, ist es immer inspirierend und macht Lust auf das Werk.“

Philosoph wollte Menschen dazu erziehen, wieder selbst zu denken

Zurück im Seminarraum des Schlosses ließ Alfred Denker eine Originalaufnahme von Heideggers Festrede im Jahr 1955 zum Thema „Gelassenheit“ hören. Ein Zuhörer wunderte sich, dass bei Heidegger kein schwäbischer Dialekt wahrzunehmen sei. Denker versicherte jedoch, dass er privat schwäbisch gesprochen habe. Die Gruppe staunte über Heideggers Weitblick, der vor der Gefahr des Atomzeitalters warnte und beschrieb, dass der Mensch durch Oberflächlichkeit an Bodenständigkeit verliere.

"Ich bin hier aufgewachsen, habe ab dem 20. Lebensjahr in Großstädten gewohnt und lebe seit zehn Jahren in Sigmaringen. In Stuttgart habe ich bei Professor Günter Rohrmoser, der bei Heidegger studierte, über ihn erfahren und in Meßkirch besuchte ich schon öfter Heidegger-Veranstaltungen. Als ich ein junges Mädchen war, hatte sich Heidegger im Zug neben mich gesetzt und wir haben uns unterhalten." – Elvira Rossbach-Matheis, Sigmaringen | Bild: Michelberger, Isabell

Heidegger habe seine Vorlesungen kaum wiederholt, erzählte Alfred Denker. Er habe immer alles neu ausgearbeitet, da das Denken stets ein Fortschreiten sei. Das Neue bei Heidegger habe darin bestanden, dass er die Menschen dazu erziehen wollte, selbst zu denken.