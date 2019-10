Arnold Stadler las im Festsaal des Meßkircher Schlosses aus seinem ersten Roman „Ich war einmal“, in welchem der Ich-Erzähler des Romans unter anderem seine Schulzeit in Meßkirch beschreibt. Während der Textpassagen stellte Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach dem Schriftsteller Fragen zu seinem Heimat-Begriff sowie zu der Art und Weise seines Schreibens und ging auf Peter Handke ein, der den diesjährigen Literatur-Nobelpreis erhielt. Handke ist mit Arnold Stadler befreundet. Ein Großteil der Zuhörer bestand aus Oberstufen-Schüler des Martin-Heidegger-Gymnasiums, die aufmerksam zuhörten.

„Vielleicht legt die Landschaft die Wurzeln für tiefes Nachdenken“, mutmaßte Bürgermeister-Stellvertreterin Insa Bix bei ihrer Begrüßung in Hinblick auf die Berühmtheiten aus Meßkirch und an diesem Nachmittag besonders in Bezug auf den Büchnerpreisträger und Ehrenbürger Arnold Stadler. Mit ihm hieß sie Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach sowie die zahlreichen Gäste willkommen.

Zu Beginn des Gesprächs fragte Thomas Schmidt den in Rast aufgewachsenen Schriftsteller, was ihm Heimat bedeute und ob er sich als Heimat-Schriftsteller verstehe. „Schriftsteller werden immer Heimat-Schriftsteller sein“, antwortete Stadler, da jeder mit seiner Erfahrung in einer Landschaft verwoben sei. Darüber hinaus wolle er Heimat als Welt verstehen, da sich in jeder Region Welt ereigne. „Heimat ist ein lange verworfenes Wort und für mich das Gegenteil von Deutschland“, erklärte Arnold Stadler, so wie für ihn die Muttersprache das Gegenteil von Hochdeutsch sei.

„Ich wollte eigentlich keine Bücher schreiben“, erzählte Arnold Stadler dem vorwiegend jungen Publikum. Er habe allerdings nach dem ersten Roman das Gefühl gehabt, noch nicht fertig zu sein mit dem Schreiben. Nach Zitaten aus „Es war einmal“ fragte Thomas Schmidt den Schriftsteller, ob er nun gelassener und gnädiger seinen Erfahrungen gegenüber geworden sei. Stadler meinte hierzu, dass er als Theologe eine Perspektive des Erbarmens eingenommen habe, und betonte, dass er sich in seinen Romanen nicht mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetze.

Er räumte jedoch ein, dass die Zeit in der Schule eine schwierige gewesen sei. Von den 27 Schülerinnen und Schüler, welche die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium geschafft hätten, seien zum Schluss nur sieben übrig geblieben. Es habe auch die Unterscheidung von „Städtern“ und Dorfkindern in verschiedene Klassen gegeben. In der b-Klasse hätten sich nur die Dorfkinder befunden, die sich schlechter behandelt fühlten.

Über sein Schreiben berichtete Stadler, dass er immer zuerst alles von Hand schreibe. „Ich schreibe eine Partitur“, erläuterte er. Mit ihr, die einer musikalischen gleiche, komponiere er seine Romane. Danach tippe er dies in den Computer. Diejenigen, die es lesen, bringen es dann zur Aufführung. Es gehe ihm nicht um das Mitteilen von Informationen, nicht um eine Gedankenführung, sondern um die Schönheit der Sprache und ihre Komposition.

Es sei ein toller Literaturbegriff, wenn Stadler formuliere „Der Text ist die Summe der nicht gestrichenen Sätze“, erläuterte Thomas Schmidt amüsiert und wollte wissen, ob der Schriftsteller es wahrnehme, dass die Digitalisierung auch die Literatur, den Literaturbetrieb und auch die Sprache verändere. „Es wäre dumm, wenn ich es nicht wahrnehmen wollte“, antwortete er. Auf Handke und die Kritik an seinem Literatur-Nobelpreis angesprochen erklärte er: „Er verdient, bewundert zu werden für die Bücher, die er geschrieben hat.“ In Richtung der Schülerinnen und Schüler betonte er die Wichtigkeit des Lernens, das einen Schatz von Möglichkeiten bereithalte.

Den Zwölftklässlerinnen Tabea, Nicola, Benita und Ilona gefiel ihre erste Lesung gut. In der Schule hatten sie bereits Auszüge aus „Es war einmal“ gelesen und stellen fest, dass es die Dorf/Stadt-Problematik in der Schule, die Stadler in seinem Roman skizziert, nicht mehr gibt.

