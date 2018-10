Im Foyer des Landratsamts in Sigmaringen zeigt Künstler Antonius Conte seine Installation "Home". Sie entstand im Rahmen der Kür der Region Obere Donau zur Kulturlandschaft des Jahres 2018 und zeigt 186 kleine Häuschen. Alle sind aus derselben Form gegossen, doch ist jedes aufgrund seiner Bemalung ein Unikat.

Landrätin Stefanie Bürkle eröffnete die Ausstellung, bei der Lyriker und Künstler Jürgen Weing aus Kißlegg eine sprachspielerische Auseinandersetzung mit der Kunst bot, in die er Informationen zur Installation sowie zur Biografie von Antonius Conte einflocht. Dabei stellte er auf rhetorische Weise die Frage nach dem Sinn von Kunst.

Bürkle freute sich darüber, dass so unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ins Landratsamt gekommen waren, um die Vernissage und die anschließende Talkrunde über das Thema Heimat zu erleben. "Heimat, das sind wir alle", verkündete die Landrätin. In diesem Sinne sei das Kunstwerk des Schweizers Antonius Conte, der in Meßkirch-Schnerkingen wohnt und ein Unternehmen in der Schweiz führt, ein Plädoyer für die Vielfalt.

Jürgen Weing eröffnete seine Laudatio mit seinem kleinen Gedicht "Heimat oh Heimat", das liebevoll den innigen persönlichen Begriff von Heimat und auch den groben geografischen anklingen lässt. Dabei konnten die Zuhörer spüren, dass die seelische Verortung alles andere überwiegt. Die Sprach- und Wortkreationen der Lautgedichte von Jürgen Weing luden auf amüsante Weise ein, über Kunst nachzudenken.

Kunst aus "biografischem Müll"

Contes Kunst sei "Lebenskunst als philosophische Disziplin", die den Willen zur Schönheit und Wahrheit mit ökologischen und sozialen Realitäten verbinde. Der Künstler arbeitet gerne mit "biografischem Müll" (Tetrapacks, Kartonagen, Kleidung) aus seinem Haushalt, der zur Modelliermasse für den künstlerischen Geist wird. Mit seiner Installation hinterfragt Conte den Begriff Heimat, der in der globalisierten Welt nach individuellen, aber gesellschafts- und umwelttauglichen Antworten sucht.

