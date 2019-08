Auf der Internetseite von Optik-Sauter kann man es nachlesen: „Einen Ring, den man sein Leben lang trägt, sollte man vorher in aller Ruhe mit einer kompetenten Beratung probiert haben.“ Im Fachgeschäft in der Museumsgasse ist dafür Annette Wildmann zuständig. Mit 17 Jahren hat sie am Berufskolleg die Mittlere Reife gemacht und dann bei Charly Sauter eine Lehre als Einzelhandelskauffrau begonnen. „Damals hat man mir das bei der Berufsberatung empfohlen“, erinnert sich die 52-Jährige. Und offensichtlich war der Rat gut. Denn sie steht noch immer im Hause Sauter hinter der Ladentheke. Firmenschef ist mittlerweile Heimo Sauter. Der hat den Betrieb 1993 von seinem Vater übernommen und ist staatlich geprüfter Augenoptikermeister. „Für den Bereich Uhren und Schmuck, da braucht man jemanden, der sich auskennt und den Leuten nichts andreht“, ist der Chef sicher und schaut zu Annette Wildmann hinüber, für die es Blumen und Sekt gibt. 35 Jahre sind zwar kein richtiges Jubiläum, für den Chef aber ein Grund, seiner Angestellten mal wieder charmant zu sagen, wie wichtig sie für das Geschäft ist.

Im Bereich Uhren und Schmuck ist sie schon länger auch für den Einkauf zuständig. „Da geht ohne großes Vertrauen nichts“, sagt Heimo Sauter. Denn heutzutage muss die Ware beim Lieferanten gleich bezahlt werden und wenn dann Dinge bestellt werden, die nicht verkäuflich sind, dann kann das schon eine Katastrophe sein. Die ist bislang noch nicht eingetreten und spricht für die Frau, von der man stets freundlich begrüßt wird, und die den Kundengeschmack und die Bedürfnisse kennt. Dazu gehört auch das Gravieren.

„Stellen sie sich mal einen Trauring ohne Gravur vor?“ fragt sie und die Antwort ist natürlich ein Kopfschütteln. Annette Wildmann erledigt Gravuren mit einer speziellen Vorrichtung, die vollkommen mechanisch funktioniert. „In Meßkirch macht das sonst niemand mehr“, sagt der Chef. Und wenn es mal ganz schnell gehen muss, dann bleibt Wildmann trotzdem ganz ruhig. Ohne ruhiges Händchen geht natürlich nichts. Und auch nicht ohne den Kontakt zu den Kunden. „Da würde mir echt was fehlen“, schmunzelt sie.