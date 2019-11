von Isabell Michelberger messkirch.redaktion@suedkurier.de

Die Kinder und Erzieherinnen genossen die Vorlesestunde mit den beiden Musikerinnen Anita und Alexandra Hofmann, die Kinderbücher für die Aktion“Vorlesen!“ mitbrachten. | Bild: Michelberger, Isabell

„Vorlesen ist toll!“ Davon sind die Meßkircher Musik-Stars Anita und Alexandra Hofmann absolut überzeugt, weshalb sie sich spontan bereit erklärten, beim Projekt „Vorlesen!“ mitzumachen. „Wir haben uns so gefreut, dass die beiden ohne zu zögern Ja sagten, als wir anriefen“, erzählt Silke Schatz von der Bildungsregion Landkreis Sigmaringen. Die Schwestern packten sofort einen Karton voll Kinderbücher, die sie für das Vorleseregal im Meßkircher Bürgerbüro Komm-In spenden. Und nicht nur das, sogar mitten in den intensiven Vorbereitungen zu ihrer Tour „Klingende Bergweihnacht“, die am 30. November startet, nahmen sie sich die Zeit, um den Kinder des Kindergartens Sterntaler im Kinderhaus Rengetsweiler ein Märchen vorzulesen. „Wir bekamen auch immer vorgelesen“, erzählt Anita, als sie im Kinderhaus in Rengetsweiler eintraf. Dass dies im Kindergarten zum Ritual gehört, findet auch Alexandra sehr wichtig, da in dieser Lebensphase viel angelegt und Talente entdeckt werden. „Ich wäre nicht da, wo ich heute stehe, wenn es in meinem Kindergarten damals kein Keyboard gegeben hätte“, erzählt sie. Ihre Liebe zur Musik habe sie dadurch entdeckt.

Anita und Alexandra mit Zauberspiegel fühlten sich sichtlich wohl im Kreis der Kinder des Kindergartens Regenbogen in Rengetsweiler. | Bild: Michelberger, Isabell

Die Kinder saßen schon gespannt in einem Stuhlkreis, als Anita und Alexandra voller Elan den hellen Gruppenraum betraten und erst einmal alle begrüßten, Hände abklatschten und mit jedem Kind sprachen. Zum Vorlesen haben sie das Märchen „Schneewittchen“ mitgebracht. „Das gehört zu meinen Lieblingsmärchen“, erzählte Alexandra den Kindern. Um die Erzählung zu untermalen, hatte sie sogar einen Spiegel mitgebracht, den sie vor vielen Jahren ihrer jüngeren Schwester Anita geschenkt hatte. Den Rahmen hatte die Sängerin damals selbst bemalt. Während Alexandra mit den Kindern über Märchen sprach, war Anita verschwunden, um wenig später als Schneewittchen mit langem hellblauen Kleid und weiten feenhaften Trompetenärmeln wieder hereinzukommen. Als sich dann noch sieben Zwerge zusammengefunden hatten, die alle von Alexandra eine Zipfelmütze erhielten, konnte es losgehen. Ein paar Zwerglein waren noch ganz schüchtern, andere nahmen ganz mutig ihren Platz an dem kleinen Tisch mit den kleinen Tassen und Tellerchen ein.

Das Schneewittchen Anita lauschte mit seinen sieben Zwergen Jan (von links), Simon, Dennis, Mika, Laurin, Linus und Kindergartenleiterin Margit Krumbholz ebenfalls aufmerksam der Geschichte. | Bild: Michelberger, Isabell

Als Anita als Schneewittchen in den Apfel biss und, wie es das Märchen will, tot auf das Sofa sank, fragte ein kleiner Junge: „War da wirklich Gift drin?“ Doch eine Erzieherin konnte ihn sogleich beruhigen. Es sei alles nur gespielt sei. Wie groß war die Freude, als Schneewittchen wieder erwachte. Die Kinder erzählten Anita und Alexandra, dass sie jeden Tag etwas vorgelesen bekommen. Zurzeit liest ihnen Kindergartenleiterin Margit Krumbholz das Buch „Pippi Langstrumpf“ vor. Dies war das beste Stichwort, um gleich ein Lied anzustimmen: „Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune“. Weiter ging es mit „Hänsel und Gretel“ und zum Abschluss das traditionelle Nikolaus-Lied „Lasst uns froh und munter sein“.

Alexandra hatte viel Vergnügen beim Vorlesen des Märchens Schneewittchen und biss sogar in einen Apfel, der natürlich nicht vergiftet war.Alle Kinder hörten wie Max gebannt zu. Bilder: Isabell Michelberger | Bild: Michelberger, Isabell

Die Kinder sangen fröhlich mit den beiden berühmten Schwestern mit. Margit Krumbholz dankte Anita und Alexandra herzlich für ihren Besuch und das Vorlesen. Es sei so wichtig, dass Werbung dafür gemacht werde. „Die Kinder profitieren sehr stark, wenn ihnen jemand vorliest“, betonte sie. Es gebe zahlreiche Studien, die beweisen, wie positiv sich dies auf die Sprachentwicklung, den Wortschatz und den Erfolg in der Schule auswirke: ein Lernen mit Vergnügen.

