von Günter Töpfer

Wegen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Beihilfe sowie unerlaubten Erwerb verurteilte das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Elisabetta Carbotta einen 23-jährigen Mann aus der Region zu einer Geldstrafe in Höhe von 3 500 Euro. Aus der von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft verlesenen Anklage ging hervor, dass der Angeklagte im Sommer 2017 in Pfullendorf einem 19-jährigen Mann 100 Gramm Marihuana zum Preis von 7 Euro pro Gramm für Weiterverkauf angeboten haben soll. Zu einem in diesem Zeitraum ebenfalls nicht mehr genau fest zu stellenden Zeitpunkt, habe er darüber hinaus bei einer Beschaffungsfahrt von Meßkirch nach Pfullendorf als Fahrer für den Kauf von 150 Gramm der Droge fungiert und damit Beihilfe geleistet. Dafür habe er fünf Gramm als Fahrerlohn erhalten. Im Winter 2017/18 habe er dann auf einem Parkplatz beim Gymnasium in Meßkirch zwei Gramm Marihuana verkauft.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

In Begleitung seines Anwaltes bestritt der Angeklagte den ihm zur Last gelegten Sachverhalt weitgehendst. Es sei zwar schwer erklärbar, aber das Angebot an den 19-Jährigen, für ihn einhundert Gramm zu verkaufen, sei nur ein Spaß und auf keinen Fall ernsthaft gemeint gewesen. Die Beschaffungsfahrt habe stattgefunden. Dieser Bekannte habe jedoch gesagt, dass er lediglich Marihuana für den Eigenbedarf für etwa 20 Euro kaufen wolle. Von einer Menge von 150 Gramm habe der Bekannte nichts gesagt. Mit dem eigentlichen Einkauf habe er auch selber nichts zu tun gehabt. Er sei in Pfullendorf lediglich auf einen Parkplatz gefahren, sein Bekannter sei aus gestiegen und fünf bis zehn Minuten weg gewesen. Nach der Rückkehr in Meßkirch habe er dann für seine Fahrdienste fünf Gramm Marihuana für den Eigenkonsum erhalten. Den Vorwurf, dass er auf einem Parkplatz in Meßkirch zwei Gramm Marihuana verkauft habe, bestritt der Angeklagte. Dies stimme nicht.

Zeugen bringen nicht viel Neues

Die Vernehmung von vier Zeugen brachte wenig Licht ins Dunkel. Bei der Polizei hatte ein 19-Jähriger noch detailliere Angaben darüber gemacht, wie er das Angebot, 100 Gramm für den Angeklagten zu verkaufen, abgelehnt hatte. In der Verhandlung konnte er sich dann überhaupt nicht mehr daran erinnern. „Ich weiß nichts mehr“, so der Zeuge. Auch der Hinweis der Vertreterin der Staatsanwaltschaft an den Zeugen, dass er doch bei seiner Vernehmung durch die Polizei als Beschuldigter ausführlich über seine Rechte belehrt worden sei, bevor er seine Aussage gemacht habe, fruchtete nichts.

Beschaffungsfahrt ist glaubhaft

Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter von der Ermittlungsgruppe Rauschgift konnte sich hingegen noch sehr gut an eine von ihm geführte Vernehmungen erinnern. So sei ihm die Beschaffungsfahrt nach Pfullendorf von einem Zeugen sehr glaubhaft zu Protokoll gegeben worden, der dabei seine große "Lebensbeichte" gemacht habe. Dieser Zeuge habe auch die Dealer genannt, bei denen er immer große Mengen eingekauft habe.

Aus dem von Richterin Carbotta verlesenen Auszug aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass der Angeklagte bisher noch nie mit der Justiz in Konflikt geraten war und erfolgreich im Berufsleben steht. In einer Stellungnahme empfahl die Jugendhilfe dem Gericht, beim Angeklagten Jugendstrafrecht anzuwenden und das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße einzustellen.

Staatsanwältin sieht Vorwürfe voll bestätigt

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stellte in ihrem Plädoyer fest, dass sich die Anklage in der Verhandlung vollumfänglich bestätigt habe. Zwar bestreite der Angeklagte die Tat, ein anderer solle für ihn 100 Gramm verkaufen, doch der Zeuge habe diese Aussage ungefragt zu Protokoll gegeben und dabei dem Polizeibeamten konkret die Menge und den Verkaufspreis genannt. Sie gehe davon aus, dass dieses Angebot sicherlich kein Spaß gewesen sei, auch wenn keine Übergabe stattgefunden habe. Die Fahrt nach Pfullendorf habe der Angeklagte mit den Worten zu gegeben: „Ja, ich habe ihn tatsächlich gefahren und dafür fünf Gramm bekommen“. Der Polizeibeamte habe in der Verhandlung noch einmal die Aussage jenes Zeugen bestätigt, der bei ihm zu Protokoll gegeben hatte, dass er sich vom Angeklagten nach Pfullendorf habe fahren lassen, um dort 150 Gramm zu kaufen und dies sei Hilfe zum unerlaubten Handeln von Betäubungsmitteln. Sie beantragte eine Gesamtgeldstrafe von 4 200 Euro in 70 Tagessätzen.

Verteidiger stützt Aussagen seines Mandanten

Der Verteidiger verwies noch einmal darauf, dass das Angebot zum Verkauf von 100 Gramm nicht ernst gemeint gewesen sei. In puncto Ernsthaftigkeit habe der Polizeibeamte bei der Vernehmung auch keine Details weiter nachgefragt. Sein Mandant hätte auch das Zeug gar nicht gehabt. Die Fahrt nach Pfullendorf habe sein Mandant zwar eingeräumt, aber über die Menge, wie viel es tatsächlich gewesen sei, gar nichts gewusst. Der Vorwurf vom Drogen-Verkauf seines Mandanten auf dem Parkplatz in Meßkirch stimme einfach nicht.

Schutzbehauptung des Angeklagten

Die Verurteilung erfolgte nach dem Jugendstrafrecht. Die Geldstrafe von 3500 Euro muss der Angeklagte an die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sigmaringen bezahlen. Sie kann in monatlichen Raten in Höhe von 500 Euro bezahlt werden. Hinzu kommen die Kosten des Verfahrens. In ihrer mündlichen Urteilsbegründung verwies Richterin Carbotta darauf, dass der Angeklagte die ihm zu Last gelegten Taten im Großen und Ganzen bestritten habe. Die Behauptung, das Angebot sei nur Spaß gewesen, sehe sie als Schutzbehauptung. Die Fahrt nach Pfullendorf habe der Angeklagte nicht nur eingeräumt, sondern auch erklärt, dass er dafür fünf Gramm für den Eigenbedarf erhalten habe. Zwar habe der Angeklagte abgestritten den Kauf der konkreten Menge in Pfullendorf gewusst zu haben, er habe aber auf jeden Fall gewusst, dass es um größere Mengen gehe, für die sein Fahrgast bekannt gewesen sei.