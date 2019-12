Eine schöne Tradition der Mitglieder der altkatholischen Kirche Sauldorf-Meßkirch ist es geworden, zu einer besinnlichen Veranstaltung „Zwischen den Jahren“ einzuladen. In die Liebfrauenkirche waren etwa 60 Besucherinnen und Besucher gekommen, um Ruhe zu finden und ihre Gedanken durch Texte, Filme und Lieder anregen zu lassen. „Ich hoffe, wir können Sie begeistern und Sie nehmen die Gedanken mit ins neue Jahr“, richtete Peter Lotzer sein Grußwort an die Gäste.

Kirche als ruhiger Ort

Sanfte Musik, Glühweinduft und zurückhaltende Beleuchtung empfingen die Gäste beim Eintreten in die kleine Liebfrauenkirche an der Mengener Straße. An einem Nebenaltar flackerte eine Kerze, die Licht und Schatten an die Wand zauberte. Manche Besucher unterhielten sich leise, andere waren schon ganz zur Ruhe gekommen. Jeder empfand die Kirche nach dem Weihnachtstrubel als kleine Oase, in der die zurückliegenden Tage Revue passieren konnten.

Film zeigt Lebensverläufe

Der erste Film des Abends zeigte einen Menschen, der durch den winterlichen Wald spazierte. Im Hintergrund war eine Stadt mit Industrieanlagen zu sehen. Dazwischen hing ein rotes Seil vom Himmel, sein oberes Ende schien irgendwo in der Unendlichkeit zu liegen. Der Mann spielte mit dem Seil. Zog er einmal daran, ging überall das Licht aus, zog er weiter daran, ging es wieder an. Dies trieb er so exzessiv, dass plötzlich alles dunkel blieb, ganz gleich wie oft er an diesem Seil zog. Die Hintergrundgeräusche ließen erahnen, welches Chaos und welche Anarchie die Energielosigkeit verursachte. „Wenn sich mir eine neue Möglichkeit eröffnet, nutze ich diese in jedem Fall? Oder zögere ich, wäge ab?“, formulierte Priska Gabele einige Fragen, die sich aus dem Film ergaben. Auch Anja Gabele und Wilfried Reichle lasen zwischendurch Texte zum Nachdenken vor.

Mut für neue Lebensentwürfe

Die Texte und Filme handelten von Dankbarkeit und Nächstenliebe, aber auch von Einsamkeit und der Traurigkeit über ungelebte Träume. Sie machten Mut, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auch mit Menschen in den Austausch zu gehen. „Das Ziel weiß ich noch nicht, aber die Richtung“, äußerte sich eine Frau im Film. Am Ende der Veranstaltung lud die altkatholische Kirche die Gäste zu Punsch, Glühwein und kleinen Köstlichkeiten ein, um das Gehörte und Gesehene wirken zu lassen und sich mit anderen darüber auszutauschen.