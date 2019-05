von Simone Weiß

Aus Visionen werden Ideen. Ideen werden zu Plänen. Pläne werden zu Realität. Das ist der Idealfall – und Anna-Maria Merz ist zuversichtlich, dass dieser Idealfall auch bei einem ihrer Vorzeigeprojekte eintrifft. Die Wirtschaftsförderin der Stadt Meßkirch möchte entlang der Hauptstraße bis hin zum Adler-Platz eine Manufaktur- und Genussgasse schaffen, in der traditionelles Handwerk auch vom Campus Galli und die Herstellung von regionalen Lebensmitteln präsentiert werden. Bisher, so erklärt Anna-Maria Merz auf Nachfrage des SÜDKURIER, haben sieben Interessenten den Wunsch nach einer Teilnahme bekundet.

Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz möchte neue Wege gehen. | Bild: Simone Weiß

Die Manufaktur- und Genussgasse hätte viele Vorteile: Leerstände könnten gefüllt, die Innenstadt belebt, der Besucherandrang von Campus Galli in die Innenstadt gebracht, der Handel weiter angestoßen und ein besonderes Flair in der Stadt geschaffen werden. „Es wäre neben dem Campus Galli und dem Schlossareal ein drittes Alleinstellungsmerkmal für die Stadt“, meint die Wirtschaftsförderin. Die erste Resonanz ist aus ihrer Sicht bereits vielversprechend. Sieben Betriebe wären zu einer Mitarbeit bereit. Sie kommen alle aus dem Lebensmittelbereich und bieten Kulinarisches wie Marmelade, Knödel, Kräutermischungen, Cupcakes, Ziegenkäse oder Backwaren aus Urkorn an. Die meisten Läden seien nicht in Meßkirch angesiedelt, aber bereit, sich in der Stadt und dem Projekt zu engagieren.

20 Lebensmittelanbieter das Ziel

Ziel ist es, unter Einbindung der bereits ansässigen Gastronomie und Cafés, auf insgesamt 20 Lebensmittelanbieter zu kommen, so Anna-Maria Merz: „Die Anbieter sind gefragt und gefordert, sich besondere Präsentationsformen zu überlegen.“ Sie sollen in der Manufaktur- und Genussgasse zeigen, wie ihre Produkte von Hand hergestellt werden. „Am besten mit einem zusätzlichen Show-Effekt, um die Darbietung für die Besucher besonders spannend zu machen“, so Anna-Maria Merz.

Geschäfte müssen sich selber tragen

Wichtig sei auch, dass sich die Geschäfte finanziell selbst tragen – städtische Zuschüsse sind nicht vorgesehen. Darum wird die Präsentation der Lebensmittelherstellung mit einem Shop und Onlineangeboten verbunden. Da es sich bei den bisherigen Interessenten um die Teilnahme teilweise um kleinere Betriebe handelt, werden aber wohl nicht alle Vertreter an jedem Wochentag anwesend sein können. Geplant ist eine abwechselnde Anwesenheit in der Manufaktur- und Genussgasse.

Traditionelles Handwerk wird im Campus Galli gepflegt. | Bild: Tourist Info Messkirch

Ergänzt werden sollen diese kulinarischen Angebote nach dem Konzept von Anna-Maria Merz durch Handwerker, die sich ebenfalls in der Hauptstraße bis zum Adler Platz präsentieren können und dort, gut sichtbar für Zuschauer, ihre Produkte anfertigen. Die Wirtschaftsförderin denkt dabei an die Darstellung von traditionellem, altem Handwerk, sodass ein direkter Bezug zu der Klosterstadt besteht. Schneider, Schuster, Kunsthandwerker oder Töpfer kommen der 26-Jährigen hierbei spontan in den Sinn. Hier hat sie angesichts der frühen Projektphase bislang erst einen Interessenten gefunden, aber insgesamt sollen weitere zwei bis drei Handwerker zum Einsatz kommen. Interessierte Bewerber dürfen sich gerne bei der Wirtschaftsförderung melden.

Ersten Platz knapp verfehlt

Angestoßen wurde die außergewöhnliche und zwischenzeitlich preisgekrönte Idee der Wirtschaftsförderin von der Manufaktur- und Genussgasse durch das Projekt „Gründungsfreundliche Kommune“ des Landes Baden-Württemberg. Wie Anna-Maria Merz berichtet, nahm Meßkirch daran teil und hoffte, den ersten Preis in Höhe von 100 000 Euro gewinnen zu können. Dieses Ziel wurde knapp verfehlt. Die Conradin-Kreutzer-Stadt schaffte es bis ins Finale und landete beim landesweiten Wettbewerb auf dem zweiten Platz. Darum wird nun nach anderen Fördermöglichkeiten Ausschau gehalten. Anträge für eine Förderung aus verschiedenen Töpfen und Programmen des Landes wurden laut Wirtschaftsförderin bereits gestellt. Dieses Konzept hofft Anna-Maria Merz, Mitte nächstes Jahr verwirklichen zu können. Sie ist guter Dinge: „Die Manufaktur- und Genussgasse ist eine Mischung aus altem Handwerk und neuen Ideen.“

Heimo Sauter begrüßt Projekt

Die Pläne einer Manufaktur- und Genussgasse betreffen auch den Handel. Doch Heimo Sauter, der Vorsitzende der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch, die sich am Mittwoch, 15. Mai, zu ihrer Generalversammlung trifft, steht den Plänen im Kurzinterview positiv gegenüber.

Heimo Sauter, Vorsitzender der Gewebe- und Handelsvereinigung Meßkirch. | Bild: Simone Weiß

„Ein Plan, der alle Einzelhändler beschäftigt, ist die Idee von Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz, in den Schaufenstern der Läden Handwerk live zu präsentieren und eine Art „Manufaktur-Gasse“ zu schaffen. Was halten Sie davon?“

„Wir sind in Meßkirch für alles offen, was die Innenstadt belebt. Und wir freuen uns, wenn es Neuerungen gibt und die Stadt Aktionen startet. Es ist einfach so, dass viele Menschen das „Campus Galli“ besuchen, aber nicht alle in die Meßkircher Innenstadt kommen. Sie in die Stadt zu bringen, ist das große Ziel. Da könnte die Präsentation von Handwerk in den Schaufenstern ein wichtiger, zusätzlicher Anreiz sein.“

„Aber sitzen diese Handwerker dann nicht wie auf dem Präsentierteller da?“

„Nein, absolut nicht. Sie haben somit vielmehr die Möglichkeit, ihr Handwerk interessierten Besuchern und Kunden vorzustellen. Sie präsentieren eine Dienstleistung, die die Menschen lange nicht mehr gesehen haben. Denkbar wäre hier etwa eine Töpferwerkstatt, eine Goldschmiede oder eine Keramikmanufaktur. Wir können den Kunden in Meßkirch keine großflächigen Verkaufseinheiten anbieten, da die meisten Läden von der Fläche her nicht so viele Quadratmeter haben. Daher ist der Gedanke mit der Präsentation des Handwerks eine ausgezeichnete Idee, denn dafür braucht man keine 150 Quadratmeter. Hier reichen geringere Flächen aus.“