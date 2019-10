von Karl Mägerle

Das Drehbuch für die Herbstübung der Langenharter Feuerwehr sah einen technischen Defekt vor, durch den im Gästehaus beim Reiterhof Marquart ein Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung ausbrach. Beim Anrücken der Retter machten zwei Kinder am Fenster auf ihre Notlage aufmerksam. Die Wehr von Langenhart war mit ihrem Tragkraftspritzenanhänger und ihrem kombinierten Fahrzeug mit der Steckleiter als erste an der Einsatzstelle und nahm sich sofort der Rettung der beiden Kinder aus dem Obergeschoss an. Die Wasserentnahme der Tragkraftspritze erfolgte aus dem naheliegenden Hydranten. Der Gruppenführer der Langenharter Wehr nahm die Erkundung vor und forderte sogleich das Löschgruppenfahrzeug an, das seinen Standort bei der Abteilungswehr in Rohrdorf hat.

Gesamtkommandant Theodor Füßinger informiert sich über den Einsatz der Tragkaftspritze bei Maschinist Konrad Blender. | Bild: Karl Mägerle

Die Übung sah außerdem vor, dass noch eine dritte Person im Dachgeschoss sein muss, die durch den stark verrauchten Flur keine Möglichkeit mehr hatte, herauszukommen. Aufgabe der Atemschutzträger war es, diese Person zu bergen und den Brand von innen zu bekämpfen. Obendrein musste das Gebäude mit einem Druckbelüfter belüftet werden.

Auch die Atemschutzträger sind bei der Probe gefordert. | Bild: Karl Mägerle

Großes Interesse zeigten die Einwohner von Langenhart und Theodor Füßinger von der Gesamtwehr Meßkirch. Bei der Schlussbesprechung hob Füßinger die gute Zusammenarbeit hervor und auch das besondere Engagement der Wehrmänner von Langenhart, denn zehn Prozent der Einwohner seien aktive Mitglieder der Feuerwehr. Abteilungskommandant Alexander Graf, der die Brandübung ausgearbeitet hatte, dankte seinen Wehrmännern für die gelungene Übung.

Meßkirch Feuerwehr Meßkirch probt für den Ernstfall Das könnte Sie auch interessieren

Der Abteilungswehr Langenhart gehören 21 Aktive und vier Alterskameraden an. Spezielle Lehrgänge als Atemschutzträger haben neun Mitglieder absolviert, als Maschinisten wurden acht Männer, als Gruppenführer fünf und als Zugführer zwei Männer ausgebildet. Zu Übungszwecken wird die Tragkraftspitze mit Anhänger benutzt sowie ein Löschfahrzeug.