von Christl Eberlein

In Rohrdorf verlassen nicht nur die Viertklässler die Schule: Auch Direktorin Daniela Fersch geht mit dem Ende des Schuljahres an eine andere Einrichtung. Seit 2016 war sie die Leiterin in Rohrdorf. Gestern verabschiedete die Schulgemeinschaft in einer feierlichen Stunde ihre Direktorin. Nur kurz war die 46-Jährige in Rohrdorf. Nach den Sommerferien tritt sie eine neue Schulleiterinnenstelle in Laiz an.

Ein letztes Mal dirigierte Schulleiterin Daniela Fersch die Flötengruppe der Grundschule Rohrdorf. Zum Abschied spielten die Mädchen und Jungen die „Ode an die Freude“. | Bild: Christl Eberlein

Der Wechsel sei ihr Wunsch gewesen, sagte sie bei der Verabschiedung. Sie sei in Sigmaringen geboren, wohne dort und die neue Schule befinde sich quasi direkt vor ihrer Haustür. Sie verlasse Rohrdorf aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich konnte mich in den letzte Jahren mit den Höhen und Tiefen des Amtes bekannt machen. Es hat mir in Rohrdorf an nichts gefehlt“, betonte sie. Rein private Beweggründe seien es, weshalb sie an die Grundschule in Laiz wechsele. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den Eltern in Rohrdorf sei sehr gut gewesen.

Einer der Höhepunkte an Projekten und Aktionen, die in den vergangenen drei Jahren unter der Leitung von Daniela Fersch stattgefunden hatten, war der Einzug der Dorfjugend in einen Raum des Schulgebäudes. Dafür hatte sich die scheidende Schulleiterin eingesetzt. Schließlich biete der Raum nicht nur den Jugendlichen einen Platz, an dem sie sich treffen können, sondern gebe den Eltern vorort auch Sicherheit und Gewissheit. Im Gegenzug hatte die Dorfjugend bei der letzten 72 Stunden-Aktion die Umgestaltung des Schulhofes angefangen. Die Mädchen und Jungen warten schon gespannt auf die Einweihung der neuen Seilbahn für den Pausenspaß.

„Wir waren sehr zufrieden mit Ihnen“, betonte Bürgermeister Arne Zwick. Die Rührung über diese Worte war Daniela Fersch deutlich ins Gesicht geschrieben. Das Bedauern über ihren Fortgang sei groß, denn Sie habe in den letzten drei Jahren gute Arbeit geleistet, fuhr Zwick fort. Freude komme bei ihm im Hinblick auf die Schule jedoch nicht auf, weil man nicht genau wisse, wie das Schiff in den nächsten Jahren weiterfahre, so der Bürgermeister. Die Schulleitung sei zwar vorrübergehend geregelt, aber die Stelle der Schulleitung bleibe im kommenden Schuljahr 2019/2020 frei.

Stefanie Kriner als kommissarische Direktorin eingesetzt

Viele lobende Worte für Daniela Fersch fand auch Schulamtsdirektor Maximilian Groß, der viel Verständnis zeigte für den Wechsel der heimatverbundenen Schulleiterin. Zur vorübergehenden Regelung der Leitung wird die Schulleiterin von Aach-Linz, Stefanie Kriner, zur kommissarischen Direktorin in Rohrdorf eingesetzt. Sie leitet weiterhin die Grundschule in Aach-Linz und wird daher nicht ständig, aber täglich für ein paar Stunden in Rohrdorf sein. Das staatliche Schulamt Albstadt hofft, dass es bis zum Schuljahr 2020/21 eine neue Schulleitung gefunden haben wird.