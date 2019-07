Mit den mündlichen Prüfungen wurde am Donnerstag das Abitur am Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasium abgeschlossen. Die Prüfungen fanden unter dem Vorsitz von Regierungsschuldirektor Stephan Podes vom Regierungspräsidium Tübingen statt, informiert das Martin-Heidegger-Gymnasium in einer Pressemitteilung. Es gab Präsentationsprüfungen in den Fächern Geschichte, Geographie sowie zusätzliche mündliche Prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik.

Meßkirch Viel Applaus für die große und die kleine Bigband des Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasiums Das könnte Sie auch interessieren

Matthias Müller erreicht Gesamtnote 1,0

Eberhard Müller, Oberstudiendirektor und Leiter des Heidegger-Gymnasiums, freue sich laut Mitteilung über viele hervorragende Leistungen. Alle Abiturienten haben seinen Angaben zufolge bestanden. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,3. Herausragend war Matthias Müller, der eine glatte 1,0 erreichte.

Die diesjährigen Abiturienten

Über die bestandene Prüfung freuen sich: (aus Meßkirch) Niklas Braunschweig, Alina Brendel, Lina Brückner, Nadine Erb, Tina Himmelsbach, Felix Hipp, Batuhan Karadeniz, Lion Michelberger, Lisa Muffler, Jana Neumann, Beyza Torun, Johannes Weißhaupt und Jennifer Wulfert; (aus Rohrdorf) Lia Motzer, Franziska Stehmer, Johanna Sulger und Jessica Werwai; (aus Rengetsweiler) Franz Ehrenmann und Nadine Ehrenmann; (aus Bichtlingen) Tizian Hensler und Yvonne Müller; (aus Thalheim) Julia Beck und Anna Vogler; (aus Göggingen) Katharina Ott und Dana Strölin; (aus Boll) Jonas Heinzler und Adrian Riedmaier; (aus Leibertingen) Leya Görtz und Moritz Wirth; (aus Schwandorf) Kerstin Bienert und Anna Rösch; (aus Worndorf) Benjamin Binkele und Renée Freigang; (aus Menningen) Ann Riegger; (aus Bichtlingen) Yvonne Müller; (aus Walbertsweiler) Leonie Seßler; (aus Wald) Anne Sophie Euteneuer; (aus Langenhart) Marie Vögtle; (aus Buchheim) Robin Will; (aus Krumbach) Sara Muffler; (aus Rast) Pia Matheis; (aus Thiergarten) Leonie Sohmer; (aus Pfullendorf) Jessica Pudlo und (aus Sigmaringen) Matthias Müller.