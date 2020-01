von Christine Braun

Wir schreiben das Jahr 1815. In Stuttgart wird die Oper „Der Herr und sein Diener“ von Conradin Kreutzer uraufgeführt. Kreutzer ist einer der berühmten Heimatsöhne Meßkirchs, denen die kleine Stadt ihren Beinamen „Badischer Geniewinkel„ verdankt. Ebenfalls 1815 wird in Braunschweig Emil Leopold Hyronimus Nabenhauer geboren, der den heute ältesten Betrieb im „Badischen Geniewinkel„ gründete. Am 22. Oktober 1844 bemühte er sich um die Bürgeraufnahme in der Oberamtstadt Meßkirch im Großherzogtum Baden. Voraussetzung dafür waren ein guter Leumund, eine eheliche Geburt, ein Mindestvermögen und ein Meistertitel in seinem Fach. Hyronimus Nabenhauer wurde als Neubürger in Meßkirch aufgenommen und ließ sich 1845 als Flaschner nieder. In der Hauptstraße, rechts neben dem heutigen „Blumen am Stachus“, befand sich der erste Firmensitz, mit dem der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Firmengeschichte gelegt wurde. Zu dieser Zeit bearbeitete ein Flaschner vor allem Blech, stellte beispielsweise Bettflaschen, Gießkannen, Badewannen und Kübel her. Es gab kein fließendes Wasser, keine Stromleitungen und keine Bäder im heutigen Sinn. Als Hyronimus Nabenhauer 1882 starb, führte sein Sohn Ernst das Geschäft weiter. Ernst Nabenhauer brachte Meßkirch den Strom. Er baute 1897 ein Elektrizitätswerk in Igelswies, das Strom anhand einer Turbine mittels Wasserkraft erzeugte. Außerdem verlegte er den Firmensitz von der Haupt- in die Grabenbachstraße, wo er zur Stromgewinnung zusätzlich ein Kohlekraftwerk betrieb.

Emil Nabenhauer (rechts) verlegt nach dem Zweiten Weltkrieg die Wasserrohre zum Hochbehälter an der Straße Richtung Krumbach. | Bild: Familie Nabenhauer

1904 starb Ernst Nabenhauer, und sein Sohn August übernahm den Betrieb. Die politische Entscheidung, den Quellbereich der Ablach Richtung Stockach umzulegen, bedeutete das Aus für das Wasserkraftwerk in Igelswies. Deshalb verkaufte es August 1921 an das Badenwerk. Das Gebäude samt historischer Turbine steht bis heute. Nach dem frühen Tod von August waren seine elf Kinder noch zu jung, um das Geschäft weiterzuführen. Deshalb stand seine Frau Lydia ab 1929 dem Betrieb vor. Sohn Emil legte im Alter von 21 Jahren zwar noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die Meisterprüfung ab, wurde dann jedoch in die Wehrmacht eingezogen. 16 Jahre lang hielt Lydia Nabenhauer mit einem angestellten Flaschnermeister die Zügel in der Hand, brachte den Betrieb durch die Kriegszeit, kümmerte sich um den Haushalt und zog allein elf Kinder groß.

Erste Gasturbine im Kohlekraftwerk in der Grabenbachstraße (Leistung von 60 PS). | Bild: Familie Nabenhauer

1945 kehrte Emil Nabenhauer nach Krieg und Gefangenschaft zurück. Jetzt begann eine neue Ära für die Flaschnerei. Das Geschäftsfeld der Sanitärtechnik kam hinzu. Emil legte Wasserleitungen für die Stadt. Er verschaffte vielen Meßkircher Haushalten neuen Komfort durch Heizung, Warmwasser und sanitäre Badeinrichtung. Mitte des 20. Jahrhunderts baute er das Gebäude in der Grabenbachstraße um und eröffnete die erste Sanitärausstellung mit Badausstattung. Doch Emil Nabenhauer war den Meßkirchern nicht nur als Unternehmer bekannt. Er engagierte sich im Kreutzer-Chor, im Kirchenchor, bei der Stadtkapelle, im Kirchengemeinderat, im Stadtrat und war Aufsichtsrat bei der Volksbank. Für dieses Engagement wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Emil Nabenhauer fuhr gerne mit dem Motorrad zur Arbeit. | Bild: Familie Nabenhauer

Sohn Günter erlernte den Beruf als Heizungs- und Lüftungsbauer und als Gas- und Wasserinstallateur. In beiden Berufen, im Jahre 1973 und 1975, legte er die Meisterprüfung ab. Mit 29 Jahren übernahm er 1978 den elterlichen Betrieb, gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth, geb. Kern. Zur Familie gehören drei Kinder Claudia, Robert und Manuel, der seit 2008 das Familienunternehmen verstärkt.