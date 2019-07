von Isabell Michelbergermesskirch.redaktion@suedkurier.de

Mit hellwachen fröhlichen Augen sitzt die 95-jährige Franziskaner-Schwester Elisabeth, ihr bürgerlicher Name ist Margarete Kermas, im gemütlichen Korbstuhl in ihrem Zimmer der Villa Samtpfötchen, am Ortsrand von Langenhart. Auf dem Schoß liegt ein dicker Ordner mit den gesammelten Dokumenten ihres langen Lebens. Zwischendurch schleicht eine weiße Perserkatze um ihre Beine, die Streicheleinheiten abholen möchte. „Ich habe die Katze ‚Schätzle‘ getauft, weil es der einzige Name war, auf den sie hörte“, erzählt die aufgeweckte Dame amüsiert. Eine Nonnentracht brauche sie keine zu tragen, wie sie erklärt, denn sie sei Nonne des dritten Ordens des heiligen Franziskus, deren Mitglieder in der Mitte der Gesellschaft ihren Platz suchten, um ihre religiösen Grundsätze zu leben.

Auszeichnung mit Bürgermedaille

Das Leben mitten im Geschehen entspricht voll und ganz Margarethe Kermas' Lebensmotto, das ihr der Vater eingetrichtert hatte: „Wehr Dich und setz Dir ein Ziel.“ Immer dann, wenn sie im Leben in eine Situation gekommen sei, die aussichtslos erschien, dachte sie an die Worte ihres Vaters und redete sich zu: „Ich muss, ich schaffe das.“

Krieg und Besatzungszeit prägten ihr Leben

Der Stapel leicht vergilbter Blätter ist fein säuberlich im Ordner einsortiert – sie sind Zeugen ihres langen und abwechslungsreichen Lebens, das durch den Zweiten Weltkrieg und die Besatzungszeit geprägt war. Sie rettete sich oftmals selbst durch unglaublichen Mut und Willensstärke und setzte sich dabei für andere Menschen ein, als Krankenschwester, Kindermädchen oder Seelsorgerin. Sie kümmerte sich um ihre kranke Mutter und pflegte ihre 20 Jahre ältere Stiefschwester, als diese erkrankt und blind geworden war. Die Stadt Bad Wimpfen, wo sie Jahrzehnte ehrenamtlich tätig war, verlieh ihr im Jahr 2006 die Bürgermedaille für hervorragendes bürgerliches Engagement.

„Ich geh nicht mehr weg.“

Margarethe Kermas trifft ganz bewusst ihre Lebensentscheidungen. Immer dann, wenn jemand Zwang auf sie ausüben oder sie bevormunden wollte, zog sie weiter. „Ich habe den Krieg und die Kriegsgefangenschaft überstanden, da wollte ich mir nichts mehr vorschreiben lassen“, erklärt sie selbstbewusst. „Solange ich einen klaren Verstand habe, treffe ich selbst meine Entscheidung“, sagt sich mit einem gütigen Lächeln und meint es sehr ernst. Erst im Mai brach sie alle Zelte in Bad Wimpfen ab, um ihren Lebensabend in Langenhart zu verbringen. Auf die Frage, ob es sie nicht doch noch einmal wegzieht, antwortet sie selbstsicher: „Ich geh nicht mehr weg.“

Neues Zuhause gefunden

Als sie ihren Freunden von dem Umzug erzählt habe, hätten sie gesagt: „Bist du wahnsinnig?“ Doch entgegnete sie ihnen: „Sagt ruhig, die Alte spinnt. Doch mir geht es hier gut.“ Ein schalkhaftes Lächeln umspielt ihr Gesicht. In dem Katzenpflegeheim Villa Samtpfötchen, wo sie im Pensionsbereich ein Zuhause gefunden hat, genießt sie das Leben mit den vielen Tieren, den Blick aus dem großen Fenster auf die Landschaft bis zu den Alpen an manchen Tagen und die liebevolle Zuwendung des Ehepaars Erika und Horst Mengeu.

Sie genießt das Zusammenleben mit Tieren

Durch ihr altes krankes Kätzchen sei sie auf das Langenharter Heim gestoßen. Sie erfuhr, dass die Villa Samtpfötchen wenige Zimmer für die Betreuung von Senioren zur Verfügung hat. Das war genau in ihrem Sinn. Da sie immer in Krankenhäusern und Seniorenheimen gearbeitet hatte, wollte sie in dieser Umgebung nicht mehr leben. „Mir gefällt es, mit Tieren zusammen zu sein. Sie schimpfen nicht, bevormunden einen nicht und sind dankbar“, nennt sie ihre wichtigsten Gründe. Sie liest noch gerne, schaut sich die ländliche Umgebung an und kommt manchmal, wenn ihr der Sinn nach Gesellschaft steht, zu den Mengeus ins Katzenhaus. Sie ist dankbar dafür, dass sie in ihrem Leben auch sehr viel Glück gehabt und nun einen idealen Altersruhesitz gefunden habe.