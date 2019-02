Meßkirch vor 6 Stunden

80-Jähriger fährt bei Meßkirch auf Linienbus auf

Bei einem Unfall nahe Meßkirch (Kreis Sigmaringen) wurde am Mittwochmorgen ein 80 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Er war auf der Kreisstraße in Richtung Heudorf, in Höhe Talmühle, auf einen Linienbus aufgefahren. Nach Polizeiangaben hatte der 80-Jährige den haltenden Bus zu spät erkannt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 9.15 Uhr, hatte es stellenweise dichten Nebel.