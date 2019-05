Kann ein arbeitsreiches Wochenende schon im Vorfeld Spaß machen? Die Kinder und Jugendlichen aus den Pfarrgemeinden im Bereich des Dekanats Sigmaringen/Meßkirch beantworteten am Donnerstag bei der Eröffnung der 72-Stunden-Aktion diese Frage mit einem eindeutigen Ja. An der Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, die unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ steht, beteiligen sich bundesweit tausende Gruppen.

Auftaktveranstaltungen in Meßkirch und Sigmaringen

Die beiden Auftaktveranstaltungen für das Dekanat Sigmaringen/Meßkirch fanden zeitgleich in beiden Städten statt. Wie Sonja Specker, die Bildungsreferentin der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) im SÜDKURIER-Gespräch auflistete, begann die 72-Stunden-Aktion in Meßkirch für 14 und in Sigmaringen für acht Gruppen. Weitere vier Teams starteten mit eigenen Veranstaltungen in das Arbeitswochenende.

Die Mitglieder der katholischen Landjugend Dietershofen/Rengetsweiler bauen in Meßkirchs Ortsteil Rengetsweiler ein Beachvolleyballfeld. Mit einem Spiel Ober- gegen Unterdorf soll das Feld am Sonntag gegen 16 Uhr eingeweiht werden. | Bild: Manfred Dieterle-Jöchlle

Liebfrauenkirche erhält barrierefreien Zugang

Die elfjährige Ministrantin Ina-Sophie Winkler gehört zu den aktiven Jung-Katholiken. Sie nannte zwei Gründe für ihr Engagement. „Zum einen ist es gut für unsere ganze Ministrantengruppe und zum anderen macht es auch Spaß.“ Wie alle anderen Teilnehmer konnte die Schülerin für die Aktion am Freitagvormittag ganz offiziell schulfrei bekommen. Wie die übrigen Meßkircher Akteure wird sich die Schülerin an der Neugestaltung des Eingangsbereichs an der Liebfrauenkirche nützlich machen. Dort soll ein barrierefreier Zugang entstehen. Die Grünanlagen im Kirchenbereich sollen gepflegt und Sitzgelegenheiten aufgebaut werden.

Einen behindertengerechten Zugang zum Eingang der Liebfrauenkirche in Meßkirch schaffen (von links) Sophia Hauff, Philipp Möckl, Adrian Tscholl und Oberministrant Thomas Schatz. Nach dem Gottesdienst am Sonntag gibt es um die Liebfrauenkirche ein Fest für die Gemeinde. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred

Kinder und Jugendliche formen „Seedbombs“

Wie groß der Spaßfaktor bei dieser Aktion ist, zeigte sich bereits bei der Eröffnung beim Kneten der sogenannten „Seedbombs“. Diese „Samenbomben“ entstanden aus einer Mischung von Erde und insektenfreundlichen Pflanzensamen. Für jede Gruppe gab es einen Kübel mit der Masse, aus der die Jugendlichen Kugeln formten, die sie dann an ihrem jeweiligen Einsatzort ausbringen sollten. Das Ganze erfolgte im Rahmen eines Wettbewerbs, der genau 7,2 Minuten dauerte. Ungeachtet dessen, dass man sich bei dieser Aktion schnell schmutzige Hände holte, stürzten sich die jungen Leute auf die Eimer. Zur Belohnung gab es gut gefüllte Obstkörbe für jedes Team.

Dass sie schmutzige Hände bekamen, war ihnen egal: In 7,2 Minuten galt es, so viele „Seedbombs“ wie möglich zu formen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Nur wenige Teams kannten vor der Eröffnungsfeier ihre Aufgaben bereits. Die anderen erhielten erst am Donnerstag entsprechenden Umschläge mit den entsprechenden Informationen.

Für manche Gruppen war ihre Aufgabe bis zur Eröffnungsveranstaltung geheim. Hier empfängt Oliver Buck aus Kreenheinstetten von Christine Brückner die Aufgabe für die KLJB Kreenheinstetten. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter