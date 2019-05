Meßkirch (ror) 1954 war nicht nur ein tolles Fußballjahr, auch die Meßkircher Feuerwehr gebar ein attraktives Kind: Aus Kameradschaft und der Liebe zur Musik gründeten vor

65 Jahren eine Handvoll Feuerwehrmänner den Fanfarenzug als musikalische Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch. Zwar tragen auch heute noch die Musiker zu bestimmten Anlässen ihre Feuerwehruniformen, aber nur vereinzelte Musikanten rücken noch zu Einsätzen der Wehr aus. Vor allem in der fünften Jahreszeit, aber auch zu anderen Festen, schlüpfen die Männer in ihre Landsknecht-Uniformen.

„Wir sind ein fester Bestandteil der Stadt, der Feuerwehr und der Meßkircher Fasnacht und wir sind stolz darauf, die Idee unserer Gründerväter und das Meßkircher Kulturleben auch in Zukunft prägen zu dürfen“, erklärt Stabführer Claus Löhle. Nun wird der 65-jährige Geburtstag ganz groß gefeiert. Dazu erwartet der Fanfarenzug 33 Gruppierungen aus der näheren und fernen Umgebung. Die Musiker aus Weil der Stadt haben wohl die weiteste Anreise.

Beim Sternmarsch am Samstag starten einige ausgesuchte Gruppen um 17.30 Uhr. Alle gehen zwar vom gleichen Startpunkt aus los, bewegen sich aber in verschiedenen Richtungen durch die Meßkircher Straßen und Gassen, um sich dann wieder am Festgelände einzufinden. Viel mehr auf die Ohren gibt es aber am Sonntag. Zum großen Festumzug starten alle 33 Fanfarenzüge ab 14 Uhr. Sie beschallen auf ihrem Zug die Altstadt und finden sich am Ende wieder beim Meßkircher Schloss ein. An beiden Tagen spielen die Spielmanns- und Fanfarenzüge anschließend im Schlosshof noch auf.

Zudem besteht die Möglichkeit, noch weitere rockige oder traditionelle Töne zu genießen. Die Cover-Band „Raising Crown“ spielt am Samstagabend ab 20 Uhr auf dem Festgelände klassischen Rock und Partymusik. Am Sonntag um 11 Uhr begleitet die Stadtkapelle den Frühschoppen im Festzelt. Anschließend erfüllen die vielen Helfer des Fanfarenzugs auch die kulinarischen Ansprüche in bekannter Manier. Am Samstag werden wieder die beliebten Gyrosburger im Fladenbrot angeboten. Am Torbogen befindet sich die Getränkebar.

Programm

Samstag, 18. Mai

15.30 Uhr – Stabführerempfang im Zunfthaus

17.30 Uhr – Sternmarsch

18.15 Uhr – Aufspielen im Schloss Meßkirch

20 Uhr – Cover-Rock Band „Raising Crown“



Sonntag, 19. Mai