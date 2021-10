Vor einer Gaststätte in Meßkirch kam es am Samstagabend zu einer Prügelei.

Schwere Verletzungen zog sich ein 56-Jähriger am Samstagabend bei einer Prügelei vor einer Gaststätte in Meßkirch zu. Sein Gegner hatte laut Polizeibericht bis zur Bewusstlosigkeit auf ihn eingeschlagen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es am