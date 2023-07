Es war nicht nur ein Fest für die Eltern der Kinder aus Rohrdorf, Heudorf und Langenhart, sondern für alle drei Ortsteilgemeinden von Meßkirch, als am Sonntag das 50-jährige Bestehen des katholischen Kindergartens von Rohrdorf gefeiert wurde. Den feierlichen Dankgottesdienst zelebrierte Meßkirchs Stadtpfarrer und Dekan Stefan Schmid in der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit den Eltern und den Kindergartenkindern sowie vielen Gläubigen aus den drei Gemeinden.

Kirche war voll besetzt

Im voll besetzten Gotteshaus waren es die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Rohrdorf-Heudorf unter der Leitung von Christine Mühlhauser, die zum Gelingen des Jubiläumsfestes beitrugen. Die zahlreichen Kinder wurden in diesen Gottesdienst besonders mit einbezogen. Sie waren vom Kindergartenteam für ihre Auftritte während der Messe gut vorbereitet worden. Die Kinder fühlten sich wohl im Gotteshaus und zeigten sich erfreut, wenn sie immer wieder im Chorraum vor dem Altar bei Gebeten, Gesang oder einem rhythmischen Tanz mitwirken durften.

Kindergarten wurde im Juni 1973 eingeweiht

Besonders aufmerksam waren die Kinder, als Dekan Stefan Schmid sich zu ihnen setzte und die Geschichte des Heiligen Christophorus, des Schutzpatrons des Kindergartens wie auch für viele Autofahrer und Reisenden, veranschaulichte. Der Dekan erinnerte auch daran, dass am 14. Juni 1973 der Kindergarten Rohrdorf eingeweiht wurde. Er war damals für insgesamt 325.000 DM gebaut worden. Zuschüsse vonseiten der Kirche wie auch von der Gemeinde sowie des Landes und Freiwilligkeitsleistungen hatten den Neubau des Kindergartens ermöglicht, wie der Dekan erklärte. Seine Dankesworte galten an diesem Tag besonders den Erzieherinnen, die während den vergangenen 50 Jahren in den Rohrdorfer Kindergarten tätig waren.

Anke Wiskandt ist seit 28 Jahren Kindergartenleiterin in Rohrdorf. | Bild: Karl Mägerle

Seit 28 Jahren leitet Anke Wiskandt den Kindergarten in Rohrdorf. Sie erinnerte in bewegenden Worten, dass Generationen von Kindern und Eltern hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fanden. „Mittlerweile bringen Eltern, die selbst die Einrichtung besucht hatten, ihre Kinder zu uns.“ Ihr Dank galt dem gesamten Kindergartenteam für die gute Zusammenarbeit, sowie den Elternvertretern und nicht zuletzt der Kirchengemeinde Meßkirch-Sauldorf und der Stadt Meßkirch. Denn nur so sei es möglich gewesen, dass über Jahre hinweg viel bewegt werden konnte. In ihren Schlussworten fasste Anke Wiskant das Tätigkeitsfeld im Kindergarten sehr eindrucksvoll zusammen. „Wir möchten die Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und im Sinne des christlichen Menschenbildes begleiten“, sagte sie. Dies wurde mit viel Beifall von den Besuchern des Gottesdienstes bedacht.

Die Kindergartenkinder stellen sich beim Festgottesdienst im Chorraum vor dem Altar in der Pfarrkirche St. Peter und Paul auf. | Bild: Karl Mägerle

Bürgermeister Arne Zwick erinnerte an die sehr gute Entwicklung des Rohrdorfer Kindergartens. Zum Einzugsbereich des Kindergartens gehören auch die Meßkircher Ortsteile Heudorf und Langenhart, der von Stadt unterstützt werde. Die Mitarbeiterinnen hätten in den vergangenen 50 Jahren zur guten Entwicklung und dem guten Ansehen des Kindergartens beigetragen. Die Kinder würden sich hier wohlfühlen, so der Bürgermeister.

Mit einem Festgeläute vom Kirchturm wurden die Kirchenbesucher am Schluss des Gottesdienstes auf dem Kirchenvorplatz mit Sekt und flotter Musik von der Musikkapelle Rohrdorf empfangen. Unterstützend fungierten Mitglieder des Sportvereins und der Ortschaftsrat sowie das Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit Rohrdorf-Heudorf beim Mittagstisch sowie zur Kaffeezeit, als es Kuchen und Torten gab. Gut angenommen wurde am Nachmittag die Besichtigung des Rohrdorfer Kindergartens St. Christophorus.