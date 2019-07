Auf diesen Abend haben sie zwölf Schuljahre hingearbeitet. Am Freitag feierten die 43 Absolventen des Martin-Heidegger-Gymnasiums (MHG) in der Meßkircher Stadthalle ihren Abiball. Zum offiziellen Teil gehörten Reden, die Zeugnisausgabe und die Verleihung von Preisen und Belobigungen.

Schulleiter Eberhard Müller überreichte Pia Matheis insgesamt drei Preise. Die Abiturientin erreichte einen Notendurchschnitt von 1,2. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Gesamtdurchschnitt mit 2,4 besser als Landesschnitt

Wie der scheidende Schulleiter des MHG, Eberhard Müller, in seiner Rede betonte, haben nicht nur alle 43 Abiturienten die Prüfungen bestanden. Mit einem von ihm geschätzten Gesamtdurchschnitt von 2,4 bewege sich das Meßkircher Resultat erneut über dem Landesdurchschnitt. Eberhard Müller tritt ebenso wie sein bisheriger Stellvertreter Johannes Bemetz zum Schuljahresende in den Ruhestand. Das gute Abschneiden des diesjährigen Abiturjahrgangs ist aus Sicht Müllers das Ergebnis von zwei Faktoren: „Es liegt an der guten Arbeit der Lehrer und der Bereitschaft der Schüler zur Mitarbeit.“

Meßkirch Abiturienten des Martin-Heidegger-Gymnasiums freuen sich über bestandene Prüfungen Das könnte Sie auch interessieren

Schulleiter appelliert an Schüler, sich zu engagieren

Müller, von Haus aus Theologe, richtete allerdings auch nachdenkliche Worte an die Abiturienten. So fragte der Oberstudiendirektor, was glücklich mache, und warnte davor, im Materialismus allein das Lebensglück zu erwarten. Er appellierte an die jungen Menschen, sich für die Lösung der aktuellen Probleme in der Welt einzusetzen.

Warnung vor vermeintlich einfachen Lösungen

In eine ähnliche Kerbe schlug Bürgermeister Arne Zwick. Er betonte, dass sich scheinbar unumstößliche Fakten dennoch ändern könnten. „Als ich vor 16 Jahren Bürgermeister von Meßkirch wurde, gab es weder in der Stadt noch im Umland Störche.“ Heute seien sie ein fester Bestandteil der Tierwelt in der Region.

Mit dem Wissen, das die Abiturienten in ihrer Schulzeit erworbenen haben, hält der CDU-Kommunalpolitiker die jungen Erwachsenen für gewappnet, um sich kritisch mit der täglichen Informationsflut auseinanderzusetzen. Er appellierte an seine Zuhörer, vorsichtig und kritisch zu reagieren, wenn jemand vorgibt, vermeintlich einfache Lösungen auf komplexe Probleme zu haben. Der CDU-Politiker forderte die Abiturienten auf, aktiv an den Veränderungsprozessen mitzuwirken. „Das ist schwierig, aber ihr könnt es“, zeigte Zwick sich überzeugt.

Kerstin Bienert (am Mikrofon) beeindruckte nicht nur als Sängerin der MHG-Schul-Jazzband. Sie gehört mit zwei Sonderauszeichnungen auch zu den erfolgreichsten Abiturienten des Jahrgangs 2019. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

2208 Schultage und 10 730 Unterrichtsstunden liegen hinter den Abiturienten

Michael Bienert ist nicht nur Elternsprecher, sondern auch ein Freund von Statistiken, wie er in seiner Rede deutlich machte. Darin zog er eine zeitliche Bilanz des bisherigen Schülerlebens der MHG-Absolventen. Bienert rechnete aus, dass die Heranwachsenden seit dem ersten Schultag 2208 Schultage mit zusammen 10 730 Unterrichtsstunden absolviert haben. Unter anderem entfallen seinen Berechnungen zufolge 988 Schulstunden auf den Englischunterricht, 500 Stunden auf Grundschulmathematik und 841 Stunden darauf, „um die Rechnungen auch mathematisch begründen zu können“. Dazu kämen 842 Sportstunden und 552 Musikstunden. Die Grundlagen der Naturwissenschaften seien den Schülern in über 2000 Unterrichtseinheiten vermittelt worden. Schließlich durften 942 Ferientage und zusammen 1248 Wochenenden nicht fehlen.

Preise für soziales Engagement

Uta Mahler-Kraus würdigte im Namen des Schulfördervereins die Leistungen des Abiturjahrgangs. Besonders erfreut zeigte sie sich über das soziale Engagement einiger Schüler. Für besonderen Einsatz in diesem Bereich händigte sie Sonderpreise an Sara Muffler und Kerstin Bienert aus. Glückwünsche übermittelte ebenfalls Schülersprecherin Aileen Beck.

Erfolge als Ergebnis von Teamarbeit

Die Erwartungen, mit denen viele Besucher die Rede des Scheffelpreisträgers erwartet hatten, wurden nicht enttäuscht. Matthias Müller ist nicht nur Träger des Preises für die besten Leistungen im Fach Deutsch, sondern auch der erfolgreichste Absolvent des Jahrgangs mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Trotz seiner eigenen guten Leistungen erklärte Matthias Müller, viele Erfolge seien nur durch das Zusammenwirken der Mitglieder eines Teams zu erreichen. Der Abiturient definierte im Fall der Schule das Team als „Gemeinschaft aller Mitarbeiter im Schulbereich, vom Hausmeister bis zum Direktor“.

Über mehrere Preise konnte sich Matthias Müller freuen. Der erfolgreichste Schüler des Abiturjahrgangs 2019 am Martin-Heidegger-Gymnasium erreichte einen Notendurchschnitt von 1,0. Die Ehrungen überreichten Schulleiter Eberhard Müller (Mitte) und der künftige Leiter des MHG, Tobias Andelfinger. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Für die musikalische Umrahmung des Abiballs sorgte die Schul-Jazzband unter der Leitung von Susanne Pflumm-Hurza.