Der Bauförderverein St. Martin kann auf eine zwölfjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Er wurde 2007 gegründet, um die Außen- und Innenrenovierung der denkmalgeschützten St. Martinskirche in Meßkirch zu unterstützen und voranzutreiben. Im vergangenen Jahr erreichte der Verein sein ehrgeiziges Ziel und konnte 400 000 Euro, die er über Spenden gesammelt hatte, an die Erzdiözese Freiburg als Eigenanteil an der Renovierung überweisen. Nach diesen zwölf Jahren gibt es nun auch eine Änderung im Vorstand. Klaus Löffler und Hans-Peter Bickel verabschiedeten sich. Für sie rückten Andrea Braun-Henle und Annette Schweizer in das Vorstandsteam nach.

„Die Erzdiözese Freiburg war begeistert, auf welche Weise wir Geld gesammelt haben“, konnte Lothar Bix, der Vorsitzende des Baufördervereins, den Mitgliedern im Rahmen der Hauptversammlung berichten. Das Sammeln von Spendengeldern sei eine absolute Erfolgsgeschichte gewesen, vor allem das Angebot, Patenschaften für Objekte in der Kirche zu übernehmen. Innerhalb von drei Monaten hätten alle Objekte einen Paten beziehungsweise eine Patin gefunden. Damit sei es gelungen, die restlichen etwa 80 000 Euro zusammenzubringen, die noch zu den 400 000 Euro gefehlt hatten. „Das ist das Beste, das wir gemacht haben“, lobte Lothar Bix die Patenschaftsaktion.

Weitere Spenden für Orgel

Doch trotz der gesicherten Finanzierung der Innenrenovierung stehen für den Verein weitere Aufgaben an, da die abgebaute Orgel durch eine neue ersetzt werden muss. Hierfür sind weitere Spenden notwendig. „Die Kirche ist zum einen Schmuckstück, aber zum anderen vor allem Gotteshaus und dafür braucht es eine gut funktionierende Orgel“, erläuterte der Vorsitzende. Deshalb werde es, wenn die Kirche eventuell zu Weihnachten 2020 wieder nutzbar ist, zunächst einmal ein Provisorium geben, bevor eine neue Orgel eingebaut werden kann.

Anhand einer Bilddokumentation informierte Edgar Schatz über die Fortschritte der Innenrenovation seit ihrem Start am 7. Januar dieses Jahres. Bisher habe es noch keine „bösen Überraschungen“ gegeben, welche die Kosten in die Höhe treiben könnten. „Was die Feuchtigkeit anbelangt, sieht es gut aus“, versicherte er.

Doch auch die beiden Architektinnen vom Erzbischöflichen Bauamt in Konstanz achten genau darauf, dass alle Kosten im vorgesehenen Finanzrahmen bleiben. „Die Zusammenarbeit mit ihnen klappt ausgezeichnet“, bestätigt Karl Hermann. Das Landesdenkmalamt, welches die Fortschritte in der St. Martinskirche begutachtet hatte, sei ebenfalls sehr zufrieden gewesen, berichtete Edgar Schatz.

Stadtpfarrer Stefan Schmid bedankte sich bei den tatkräftigen Mitgliedern des Vereins. Er habe gestaunt, wie viel Geld durch die Aktionen zusammengekommen sei. „Ich freue mich riesig auf den Wiedereinzug in die Kirche“, erklärte er. Dass es mit dem Erzbistum so gut gelaufen sei, sei dem Verein zu verdanken.

Veränderungen im Vorstand

Klaus Löffler und Hans-Peter Bickel erhalten zu ihrem Abschied aus dem Vorstand des Vereins viel Lob und ein Präsent für ihre tatkräftige Unterstützung (von links): Franz Alber, Karl Hermann, Heiko Rauser, Klaus Löffler, Lothar Bix, Hans-Peter Bickel, Christa Golz, Jürgen Fecht und Kurt Martin. | Bild: Michelberger, Isabell

Schweren Herzens verabschiedete Lothar Bix die Vorstandsmitglieder Klaus Löffler und Hans-Peter Bickel und erinnerte an die gemeinsamen Aktivitäten für den Bauförderverein. Er lobte ihre Kreativität und das Engagement der beiden, wenn es darum gegangen sei, Spenden zu sammeln. „Die Zusammenarbeit war immer gut“, bestätigte Löffler und Bickel ergänzte: „Es war ein tolles Team. Wir haben in dieser Zeit auch Freunde gewonnen.“

Der Bauförderverein werde wohl weitere Jahrzehnte gebraucht, um Gelder zu sammeln, damit das Bild der Kirche gewahrt bleibe. „Für uns Meßkircher ist es wichtig, diese Aufgabe weiter zu betreiben“, betonte Lothar Bix. Als positiven Ausblick erwähnte er, dass es konstruktive Besprechungen zwischen dem Haus Fürstenberg und der Kirche gebe, was die Renovierung der Nepomuk-Kapelle anlange. Es wäre sehr zu wünschen, wenn diese Gespräche bis zum Sommer erfolgreich abgeschlossen werden könnten.