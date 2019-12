Damit hatte beim Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch wohl kaum jemand gerechnet. Das Ergebnis der Weihnachtssterneaktion im vergangenen Jahr konnte noch übertroffen werden. „In Sigmaringen hatten wir 207 Päckchen, dieses Jahr sind es 234 und auch in Meßkirch konnte das Ergebnis von 141 auf 147 Päckchen gesteigert werden“, freut sich Sozialarbeiter Norbert Stauss. Wobei der Begriff „Päckchen“ nicht immer zutrifft, wie es in einem Pressetext dazu heißt. Was die Organisatoren freute: Es waren teilweise recht große Geschenke dabei. Schließlich passt ein Schlitten nicht in einen kleinen Karton.

Sterne teils schnell vergriffen

Schon nach dem Start der Aktion waren an manchen aufgestellten Weihnachtsbäumen die Sterne mit den Kinderwünschen bereits vergriffen. 20 Wünsche hatten die fleißigen Helfer vom Caritasverband an jeden Baum in Sigmaringen und Meßkirch gehängt und mussten schon bald nachrüsten. Roswitha Augustin hatte im Fidelishaus in Sigmaringen viel zu tun, um die Geschenke anzunehmen. „Das Echo war durchweg positiv“, erzählt sie. Viele Menschen lobten, dass ihre Gaben in der Region bleiben. Und es gab auch nachdenkliche Sätze wie „das hätte ich nicht gedacht, dass es bei uns so viele bedürftige Familien gibt“.

Die Familien durften sich am Mittwoch im Herz-Jesu-Heim Meßkirch und bei der Caritas in Sigmaringen ihre Geschenke für die Kinder abholen, damit auch sie an Weihnachten Geschenke unterm Christbaum haben. „Wir mussten gar nicht so viel selbst einpacken“, erzählt Sozialarbeiterin Sarah Hermann. Ihre Kollegin Sanja Mühlhauser ergänzt: „Und die Leute haben sich oft sehr viel Mühe gemacht, ihr Geschenk festlich zu verpacken.“

Auf den Sternen, die in Meßkirch neben der Schlossweihnacht auch an Christbäumen in der Sparkasse und der Volksbank, in Sigmaringen im Rathaus, im Edeka-Markt Sigmund, der Kirche am Markt, in der Volksbank und der Sparkasse, aufgehängt waren, konnten Kinder aus bedürftigen Familien zwei Wünsche im Wert von 15 bis 20 Euro äußern. Die Altersgrenze war auf 14 Jahre festgesetzt.