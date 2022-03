Meßkirch (kaj) Wer dieser Tage nach Schnerkingen und dort ins Blumenland Halmer kommt, wird vom Frühling begrüßt. Weder an der Floristikabteilung noch an den bepflanzten Schalen mit Osterdekoration kommt man als Blumen-Fan ohne Herzklopfen vorbei. Die Frühlingsblüher – übrigens alle aus eigener, nachhaltiger Produktion – leuchten in den schönsten Farben, Stiefmütterchen, Primeln und Goldlack verströmen einen wunderbaren Duft. Es gibt so viel zu entdecken! Hier prächtige Schlüsselblumen, dort gefüllte Kissenprimeln, Gartennelken und Ranunkeln. Auch einige Pflanzen-Neuheiten sind darunter, so etwa das filigrane Mannsschild mit seinen schirmförmigen Blütendolden oder das gelockte Stiefmütterchen. Das macht Lust, Beet und Balkon zu bepflanzen! Oder das Gewächshaus zu bestücken, denn die ersten Gemüsesetzlinge sind auch schon da. Wer Sommerblumen und Gemüse selber vorziehen möchte, findet Samen und Zubehör. Selbstversorgung hat mit Corona noch mal einen Schub bekommen. Überhaupt hat die Coronakrise mit all ihren Einschränkungen viele Menschen motiviert, sich auf die Verschönerung des Gartens zu konzentrieren. Der Trend hält an. Bei Halmer findet man dazu nicht nur Blumen, Sträucher, Gräser, Stauden und Bäume, sondern auch Gartenaccessoires, Rankbögen, Hochbeete, Sichtschutz und Gartenmöbel.

Das Blumenland feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Die Ursprünge gehen auf 1933 zurück, als Bernhard Halmers Großvater an gleicher Stelle den Betrieb gründete. 1992 wurde der Grundstein fürs Blumenland gelegt. Aus der reinen Gärtnerei mit Pflanzenverkauf entwickelte sich ein großes Gartencenter. 1999 übernahm Bernhard Halmer mit seiner Frau Manuela den Betrieb. Seit 2019 ist auch Tochter Lisa Lackner mit von der Partie und seit neuestem Schwiegersohn Dominik Lackner.

Das Blumenland Halmer ist 4000 Quadratmeter groß, davon sind 1500 Quadratmeter dem Verkauf gewidmet. 2500 Quadratmeter dienen der Eigenproduktion von eigenen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst, auch Stauden für den Steingarten und Gräser werden vor Ort gezogen. Heckenpflanzen, Bäume, Beerensträucher und andere Baumschulartikel werden dazu gekauft.

Am Freitag und Samstag, 18. und 19. März, gibt es ab einem Einkauf von 30 Euro 20 Prozent Rabatt. Am Samstag ist das Blumenland in Schnerkingen sogar bis 16 Uhr geöffnet, also drei Stunden länger wie üblich. Außerdem besteht die Möglichkeit, seinen Garten-Boden kostenlos analysieren zu lassen.