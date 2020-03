von Stefanie Lorenz

Diese Aufgabe wird nicht einfach zu schultern sein: Der neue Meßkircher Pfarrgemeinderat, dessen Mitglieder am Wahlabend des 22. März feststehen werden, wird mit dem Prozess „Pastoral/Kirchenentwicklung 2030“ tiefgreifende Änderungen mittragen. „Wir stehen vor grundlegenden strukturellen Veränderungen, wie sie die Erzdiözese seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Veränderungen, die auch mit schmerzhaften Abschiedsprozessen verbunden sein werden“, kündigte Erzbischof Stephan Burger vom Erzbistum Freiburg an.

Wähler kann maximal 29 Stimmen vergeben

29 Kandidaten sind bereit, diesen Weg für die katholische Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf mitzugehen. Sie kandidieren für die Wahl in den fünf Stimmbezirken Meßkirch, Sauldorf/Rast/Bichtlingen, Heudorf/Rohrdorf, Boll/Krumbach/Bietingen sowie Täle/Menningen/Rengetsweiler. Insgesamt 29 Sitze sind zu vergeben; ebenso viele Stimmen hat der Wähler. Zum ersten Mal gibt es neben der Stimmabgabe direkt im Wahllokal am Sonntag, 22. März, und der Briefwahl, die im Pfarramt in der Kolpingstraße 8 beantragt werden kann, auch die Möglichkeit, online für Wunschkandidaten zu stimmen.

Im „digitalen Wahllokal“ mit einem Code einloggen

Zwischen Sonntag, 8. März, und Freitag, 20. März, 18 Uhr können sich die rund 5600 Wahlberechtigten der Seelsorgeeinheit in die „digitalen Wahllokale“ begeben, sprich: im Internet unter www.ebfr.de/pgr-wahl2020 ihre Stimmen abgeben. Auf der Wahlberechtigung, die im Januar versandt wurde, muss ein Code zum Einloggen frei gerubbelt werden, bevor die Stimmabgabe möglich ist. Die Erzdiözese Freiburg eröffnet damit als erste Diözese ihren Wählern diese Möglichkeit.

Vor Ort Veränderungen bewirken

Karl Hermann weiß, was ein Pfarrgemeinderat bewirken kann – und was nicht. „Direkt an der Basis mitarbeiten, das war mein Ziel, als ich vor 20 Jahren in dieses Amt gewählt wurde“, erzählt Hermann, der bei der Wahl als Wahlvorstand fungiert, selbst aber nicht mehr antritt. Dass seine Stimme zählt, das war ihm wichtig, auch wenn er sich niemals vorgemacht hat, in seinem Amt als Pfarrgemeinderat grundsätzliche Leitsätze in der katholischen Kirche verändern zu können. „Die großen Linien sind vorgegeben“, weiß der pensionierte Lehrer. Vielmehr wollte er vor Ort an Veränderungen mitwirken, direkt in Meßkirch für die Kirchengemeinde etwas bewegen.

Wald Drei Pfarrhäuser im Oberen Linzgau sollen verkauft werden Das könnte Sie auch interessieren

Das ist ihm gelungen in seiner zwei Jahrzehnte währenden Amtszeit. „Zum Beispiel hat es große Freude gemacht, die Kirchenrenovierung von St. Martin mitzutragen“, sagt Karl Hermann. Auf die Gründung des Baufördervereins blickt er gerne zurück.

Auch bei den Kindergärten mitgestalten

Zahlreich sind die Aufgaben eines Pfarrgemeinderats. Die Mitglieder können bei der örtlichen Gottesdienstordnung ebenso mitwirken wie bei der Verwaltung von kirchlichen Gebäuden. Auch am Personalwesen der Kindergärten unter katholischer Trägerschaft wirkt der Pfarrgemeinderat mit. Derzeit gibt es in der Seelsorgeeinheit vier solcher Kindergärten: St. Raphael in Meßkirch sowie die Kindergärten in Menningen, Rohrdorf und Sauldorf. Um die Aufgaben zu bewältigen, gründet der Pfarrgemeinderat Gremien und Ausschüsse mit speziellen Themengebieten.

Kandidaten vom Bäckermeister bis zur Erzieherin

Von Anfang 30 bis Anfang 70 reicht das Alter der 29 Kandidaten, die sich für Meßkirch-Sauldorf zur Wahl stellen. „Angesichts der anstehenden Strukturreformen ist es gut, dass neben älteren auch jüngere Leute mit dabei sind“, sagt Karl Herrmann. Ob Bäckermeister, Landwirt, Erzieherin, Dorfhelferin oder Bautechniker – sie alle wollen ihre beruflichen und privaten Erfahrungen einbringen, um gemeinsam Kirche zukunftsfähig zu gestalten.