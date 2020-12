Meßkirch Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

24 Stunden in der Region: In der Bäckerei Hauff ist Backen noch Handwerk

In der Bäckerei Hauff in Meßkirch-Schnerkingen wird nachts frisch gebacken. Bäckermeister Dominik Pascht steht täglich in der elterlichen Backstube und setzt die 66-jährige Familientradition der Landbäckerei fort.