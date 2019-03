Meßkirch vor 5 Stunden

200 Schüler demonstrieren für den Klimaschutz

Konsequenzen für das Schuleschwänzen nehmen sie in Kauf, um für Klimaschutz zu demonstrieren: Das erklärten die Schüler aus Meßkirch und Sigmaringen bei der Demo im Rahmen von "Friday for Future" in Meßkirch.