Für den Meßkircher Gmeiner-Verlag ist die Frankfurter Buchmesse rundum gut gelaufen. In der Messehalle 3, in der Gmeiner seit vielen Jahren situiert ist und von Jahr zu Jahr ein bisschen expandiert, zeigen sowohl große als auch kleine Verlage ihre Bücher. Dort herrsche stets ein extrem großer Publikumsandrang. Die Besucher interessieren sich besonders für Krimi-Reihen, die bereits verfilmt wurden, für Neuerscheinungen sowie für Prospekte und Leseproben. Das berichtete Jochen Große Entrup, Leiter von Vertrieb und Marketing.

Bereits Gespräche über Frühjahrsprogramm

Armin Gmeiner erzählte nach der Rückkehr aus Frankfurt: "Mit unseren Autoren, Kunden, Vertriebs- und Geschäftspartnern besprachen wir bereits das Frühjahrsprogramm." Vieles müsse jetzt schon organisiert und in die Wege geleitet werden. "Wichtig für uns ist es vor allem, mit den Buchhändlern zu sprechen und zu hören, wohin die Trends gehen", erläuterte der Verleger.

Gmeiner-Autoren waren bei 800 Lesungen

Sowohl dem Trend zur Digitalisierung als auch der Konkurrenz der großen Internetplattformen wie Amazon auf Kosten der kleineren Buchhandlungen müsse entgegengewirkt werden. "Die Buchhandlungen sind für die Verlage als Vermittler äußerst wichtig", beschrieb Jochen Große Entrup. Deshalb unterstütze der Verlag Buchhandlung mit speziellen Aktionen. Er begrüßte es, dass seine Autoren im vergangenen Jahr bei 800 Lesungen waren sowie an Krimifestivals teilnahmen.

Spektakuläre Cover sollen Bücher attraktiv halten

Ein Weg, das gedruckte Buch attraktiv zu halten, sei dessen Gestaltung. Die Messe biete eine gute Gelegenheit zu beobachten, wonach die Besucher greifen. Tatsächlich wirken spektakuläre Cover wie ein Magnet, wie beim Thriller "Tödlicher Befehl" von Matthias P. Gibert, auf dem ein Glasdurchschuss so plastisch abgebildet ist, als handle es sich um ein Relief. Ein herausgelasertes Loch im Cover besitzt die Reihe "Das Beste aus...". Dort gibt die Aussparung im festen Hardcover den Blick auf die maisgelbe Innenseite frei, auf welcher der Namen der Region zu lesen ist, um die sich das Buch dreht.

Neue Trilogie bei Treffen mit Bloggern vorgestellt

Der Verlag hatte bei der Messe die Blogger zu einem Treffen eingeladen, bei dem es vor allem um den ersten Teil einer neuen Trilogie von Thomas Erle ging, die im Fantasy-Bereich angesiedelt ist. Der Handlungsort ist jedoch der Schwarzwald. "Den Bloggern haben wir bereits die ersten 35 Seiten des zweiten Teils zur Verfügung gestellt, der im März erscheinen wird", erzählte Petra Wendler, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Blogger seien für einen Verlag von großem Interesse, da sie in den digitalen Medien für eine enorme Reichweite sorgten.

Da Armin Gmeiner Mitglied im Verlegerausschuss des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ist, besucht er bei der Messe stets noch weitere Termine, die mit seinem Verlag nicht direkt in Zusammenhang stehen. Jochen Große Entrup gehört zur Interessengemeinschaft Vertrieb innerhalb des Börsenvereins und kann damit ebenfalls über den Verlag hinaus Weichen stellen.

Treffen mit neuer Autorin im Programm

"Wir hatten noch eine schöne Begegnung mit einer sehr sympathischen Autorin, deren Buch wir für das Frühjahr in unser Verlagsprogramm übernommen haben", erzählte Armin Gmeiner. Nienke Jos aus Mainz habe ihr erstes Buch im Selbstverlag herausgebracht. Es sei so gut, dass der Buchkritiker Denis Scheck meinte, er würde es besprechen, wenn sie einen Verlag hätte. Daraufhin empfahl ihr ein Buchhändler, sich an den Gmeiner-Verlag zu wenden. Der bringt es im Frühjahr heraus und ihr neuer Krimi wird ganz im Gmeiner-Verlag produziert.

Statistik zum Staunen und Schmunzeln Wie Armin Gmeiner erzählt, habe der Verlag dieses Jahr bei der Buchmesse Grund zu feiern gehabt: Vor 20 Jahren gab er mit "Tiefenrausch" von Gunter Haug seinen ersten Krimi heraus. Zu diesem Anlass stellte Gmeiner eine kleine Statistik zum Staunen und Schmunzeln zusammen: Etwa 410 Autoren arbeiten mit dem Verlag zusammen. Der Publikation von 1310 Krimis stehen 2337 abgelehnte Manuskripte gegenüber. Auf insgesamt 432 300 Buchseiten starben rund 2640 Menschen. Der Verlag organisierte in dieser Zeit 6623 Lesungen und fuhr 18 455 Kilometer zu den Buchmessen in Frankfurt, Leipzig und Wien.

