: „Was haben Glaube und Europapark gemeinsam? Ganz einfach: Beides macht Freude“, schreibt Meßkirchs Stadtpfarrer Stefan Schmid in einer Mitteilung anlässlich des Besuchs von 150 Ministrantinnen und Ministranten aus den Seelsorgeeinheiten Meßkirch-Sauldorf und Wald im Europapark. Früher als jeder Sonntagsgottesdienst startete die Gruppe bereits um 6.30 Uhr. Bei herrlichem Wetter waren, neben den Achterbahnen Wodan und Silverstar, die Wildwasserbahnen besonders gefragt. Nach langem Anstehen an den einzelnen Attraktionen habe sich das Warten meistens gelohnt. Gegen 20.30 Uhr waren nach einem Tag mit viel Spaß und vielen Eindrücken alle wieder gesund und munter zuhause, so der Stadtpfarrer. Bild: Stefan Schmid