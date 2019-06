von Karl Mägerle

Sie ist ein echtes Kleinod, die 14-Nothelfer Kapelle in Menningen. Nahe des Dorfes in einem kleinen Waldstück, dem „Käpelle-Wäldle“ umringt von mächtigen Buchenbäumen, wird sie das ganze Jahr über besucht. Hier können Nöte und Anliegen in der kleinen Kapelle in Gedanken und in stillen Gebeten und Andacht preisgegeben werden. Dieser Tage waren es freiwillige Helfer, die sich der maroden Sitzgelegenheiten annahmen und diese erneuerten. Gleichzeitig wurde die Freifläche vor der Kapelle neu einplaniert und mit Splitt versehen. Das erforderliche Holz wurde von der Stadt Meßkirch zur Verfügung gestellt und neben den drei Sitzbänken ist eine Tischfläche mit gegenseitigen Bänken neu montiert, um auch Wanderer und Besuchern eine kleine Ruhepause zu ermöglichen.

Die 14-Nothelfer-Kapelle wird von der Bevölkerung sorgsam gepflegt und immer wieder werden Reparaturen durchgeführt. Bild: Karl Mägerle

Die heutige Kapelle wurde im Jahre 1851 erbaut. Doch schon zuvor stand hier ein kleines Kirchlein, die wie im Heimatbuch von Altbürgermeister Josef Binder vermerkt ist. Bereits um das Jahr 1739 ist hier ein „Käppeleacker“ genannt. Über Generationen hinweg nahm sich die Dorfgemeinschaft um das „Käppele“, wie es im Dorf genannt wird, an. In den 1970 Jahren war es die Jägergemeinschaft, die den kleinen Vorbau erstellten und in den folgenden Jahren wurde der Innen- und Außenputz erneuert, sowie Belagsarbeiten ausgeführt. Vor Jahren war das morsche Dachgebälk mit alten Dachziegeln eingedeckt. Durch Spenden, Pflege und Freiwilligkeitsleistungen aus der Bevölkerung hat die 14-Nothelfer-Kapelle auch einen besonderen Stellenwert bei den Gläubigen der Pfarrgemeinde Menningen. Mit einer Bittprozession ziehen sie vor der Erntezeit mit Rosenkranzgebeten zum Hagelkreuz das 1907 am Ortsende in Richtung Engelswies erstellt wurde und weiter zur Kapelle, wo gemeinsam um gutes Wetter gebetet wird. Dies beruht auf ein Gelübde aus dem Jahre 1868, das durch 1906 erneuert wurde, als wiederum ein Unwetter zur Mittagszeit über das Dorf hinweg zog und die gesamte Ernte vernichtete. Hochwasser, Überflutungen sowie großen Schaden an Gebäuden brachten Not und Armut Not ins Dorf. Der landwirtschaftliche Weg führt weiter ins Gewann Oberhof, wo ein herrlicher Ausblick möglich ist.