von Julia Lutz

Das Landratsamt führt in Zusammenarbeit mit der Bergwacht an der Landesstraße 196 zwischen Kreenheinstetten, Hausen im Tal und Schwenningen am Samstag, 10. Oktober Felsberäumungen durch. Für die Beräumung muss der jeweilige Abschnitt immer wieder kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Es ist daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Samstag wird auf dem Streckenabschnitt Kreenheinstetten und Hausen im Tal der Bereich zwischen dem Felstunnel und dem Parkplatz bei der oberen Serpentine beräumt.

Felstunnel wird eine Woche später überprüft

Eine Woche später, am Samstag, 17. Oktober, ist der Streckenabschnitt Hausen im Tal in Richtung Schwenningen im Bereich des dortigen Felstunnels an der Reihe. Die Bergwacht wird unter Leitung von Manuel Heinzler mit einer Mannschaft von 13 Bergrettern und Bergretterinnen vor Ort im Einsatz sein. Diese überprüfen durch Klopfen und den erfahrenen Blick die Felsen auf loses Gestein. „Lose Felsteile werden mit Pickel und Brecheisen entfernt“, berichtet Manuel Heinzler.

Beuron Weil die Felsen bröckeln, muss die Straße zwischen Beuron und Thiergarten gesperrt werden

Bergretter sichern Abbruchkanten

Die Bergwacht arbeitet sich dabei von oben zu den exponierten Stellen vor. Zur Sicherung im Bereich der Abbruchkanten wird bei Absturzgefahr regelmäßig zunächst ein Geländerseil aufgebaut als Abschrankung und als Sicherung für die Personen, die sich im Gelände oberhalb bewegen müssen. „Zwei Bergretter bilden jeweils eine Seilschaft. Ein Bergretter ist hierbei oben an einer Sicherungseinrichtung im Einsatz, der andere klettert gesichert am Doppelseil nach unten“, erläutert Heinzler. Dieser hat zu seinem jeweiligen Sicherer eine Funkverbindung und kann so steuern, wann er/sie wie weit abgelassen wird.

Doppelseil sichert Mitarbeiter ab

Die Zweier-Teams sind parallel zueinander in Aktion, sodass in einem Durchgang ein Bereich von 25 Meter Breite abgearbeitet werden kann. Das Doppelseil kommt zum Einsatz, damit ein zweites Seil einen Absturz verhindern, sollte eines durch einen Steinschlag beschädigt werden.

Straßenmeisterei Meßkirch ebenfalls im Einsatz

Die Straßenmeisterei Meßkirch stellt für die Durchführung zwei Warnposten, die mit dem Einsatzleiter der Bergwacht in ständigem Austausch stehen. Ein Mitarbeiter nimmt mit dem Radlader gröbere Felsstücke auf. Ein weiterer Mitarbeiter ist mit dem LKW und angebautem Kehrbesen im Einsatz, um die Straße von kleineren Gesteinsresten zu reinigen.