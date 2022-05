Leibertingen vor 6 Stunden

Zwei Tage lang Mittelalter auf Burg Wildenstein mit Umzug, Turnier und Donnerknall

Das mittelalterliche Marktreiben lockte viele Besucher an zwei Tagen in die Burganlage aus dem 11. Jahrhundert, in der seit 100 Jahren eine Jugendherberge betrieben wird.